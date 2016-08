DA REDAÇÃO



O prefeito de Rondonópolis, Percival Muniz, candidato à reeleição pela coligação "Seguindo Em Frente" (PPS, PMDB, PR, PT, PRB, PV, PRP, PDT, PTC, PPL, PCdoB, PSL, PTdoB e PSC), reuniu-se, na noite desta segunda-feira (29), com taxistas, que atuam em diversos pontos da cidade.

O encontro, na Arena 23, foi para debater demandas e propostas que beneficiem a categoria. A categoria conta atualmente com atuação de 162 carros.

"O Percival foi um prefeito que não atrapalhou. Não precisamos fazer manifesto na prefeitura. Foi parceiro, bem diferente do que ocorreu recentemente, onde o prefeito só atrapalhava", disse João Carlos Scheffer, presidente do Sindicato dos Taxistas de Rondonópolis.

"O Percival sempre esteve aberto ao diálogo com a categoria, sempre ajudou", completou o presidente do Sindicato dos Motoristas Autônomos, Benedito Vieira.

Para Percival, receber o apoio dos taxistas traz um peso para sua campanha.

"O papel de vocês na sociedade é muito importante. Levam pessoas ao médico, ao trabalho e a vários lugares”, disse. “Muita gente que mora aqui conta com vocês para se locomover, assim como muitas das que vem a passeio, a trabalho ou a negócios atraídos pelo nosso desenvolvimento crescente", disse.

Muniz ainda apresentou propostas para melhorar as condições de trabalho da categoria.

Falou, também, do esforço feito nos últimos três anos e meio para recuperar e destravar a cidade, para colocá-la novamente no caminho do desenvolvimento.

"Trabalhamos duro, recuperamos a cidade. As condições objetivas para a cidade deslanchar estão criadas. Não podemos colocar marcha ré. Agora, que a turbulência passou, temos que acelerar e seguir em frente. A nossa gente tem pressa", afirmou.

Muniz destacou que mesmo com a crise econômica e política, Rondonópolis avançou, indo de encontro a situação de outros municípios e estados.

"Enquanto em muitos lugares cortaram serviços, fechando, inclusive, unidades de saúde. Aqui estamos ampliando. Já entregamos seis novos PSFs, por exemplo, o que ajuda na melhoria dos indicadores da saúde", contou.

Segundo ele, além de fazer mais de 100 km de asfalto nos bairros, a prefeitura construiu uma ponte no rio Vermelho, com 220 metros, sendo a maior obra de mobilidade urbana da da cidade dos últimos 20 anos.

Trânsito

Percival falou ainda sobre o trânsito da cidade, que passou por intervenções que visam a melhoria da mobilidade urbana. Entre os exemplos está a implantação do novo sistema semafórico e a fiscalização eletrônica, que levou no ano passado, mesmo com aumento da frota, a redução de 45% dos índices de acidentes, salvando muitas vidas.

"Seguiremos trabalhando em parceria com a categoria para encontrarmos os melhores caminhos para resolver os problemas existentes. Pois, esta parceria é boa para categoria, para prefeitura e para população em geral”, finalizou.