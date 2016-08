DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

A coordenação-geral da campanha do candidato a prefeito Julier Sebastião (PDT) rebateu as críticas do marqueteiro Kleber Lima em relação ao desempenho do ex-juiz federal no primeiro debate transmitido na TV.

Lima, responsável pelo candidato Wilson Santos (PSDB), disse que Julier adotou uma postura de “franco-atirador” e desrespeitou os adversários.

Para a coordenadora-geral da campanha de Julier, Christiany Fonseca, os adversários não esperavam um “bom desempenho” do pedetista.

“O Julier não foi agressivo. Foi firme e mostrou as incoerências dos adversários, principalmente as incoerências do Wilson Santos e do Emanuel Pinheiro”, disse.

“Os adversários estão falando isso porque estão melindrosos por conta do bom desempenho do Julier, que, em nossa visão, foi o vencedor do debate”, completou.

Fonseca disse, ainda, que o candidato continuará a apontar, nos próximos debates, as incoerências dos adversários.

No debate, Julier apontou que Emanuel recebe aposentadoria pelo FAP (Fundo de Assistência Parlamentar) da Assembleia Legislativa. Sobre Wilson, o ex-juiz federal questionou se em um eventual novo mandato de prefeito irá deixar o teto do Pronto-Socorro desabar, em referência a um episódio que ocorreu em seu segundo mandato.

Ele ainda afirmou que o candidato do PSOL, Procurador Mauro, tentava esconder ser “procurador da Fazenda”, que, segundo ele, “mete a mão no bolso do cidadão”. O Procurador chegou a pedir direito de resposta, o que foi atendido.

“O Julier não foi desrespeitoso em nenhum momento. Ele apenas foi firme, porque entende que os eleitores devem conhecer os candidatos que disputam a Prefeitura de Cuiabá”, completou Christiany Fonseca.

