DA REDAÇÃO



A candidata a prefeita de Cuiabá, Serys Slhessarenko (PRB), afirmou que pelo menos dois concorrentes copiaram uma de suas principais propostas de camapanha: a construção de um Hospital Materno-infantil em Cuiabá, a única das capitais brasileiras que não possui uma estrutura de saúde própria para atender às mães e seus filhos.



Única mulher na disputa, Serys avalia que o sucesso da proposta entre seus adversários evidencia não só a qualidade do seu plano de governo, como também a necessidade de se ter um olhar feminino sobre a capital.

"Sabe por que Cuiabá é a única capital do país que não tem um Hospital Materno-infantil? Porque nunca teve uma mulher prefeita. Eles, os homens, nunca pensaram nisso. Só uma mulher sabe o que é ter o filho doente", afirma.



A proposta da candidata é, se eleita, concluir no menor prazo possível o novo Pronto Socorro Municipal e, no espaço em que funciona o antigo, erguer o Hospital Materno-Infantil Mãe Cuiabana, conforme consta em seu plano de governo, registrado na Justiça Eleitoral em 15 de agosto.