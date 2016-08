DA REDAÇÃO



O candidato a reeleição em Rondonópolis (212 Km ao sul de Cuiabá), prefeito Percival Muniz (PPS), se comprometeu de fortalecer o Fundo Municipal de Cultur.

Durante roda de conversa com artistas, ativistas e fazedores de cultura, na noite desta terça-feira (30), o candidato afirmou que irá investir na área lançando Editais de Apoio a Projetos Culturais.

Além disso, anunciou que irá ampliar os espaços apropriados para realização de eventos, inclusive com a construção de Centro de Eventos para estimular as manifestações artísticas da cidade.

O prefeito explicou que o município é o que fica com a menor parte do bolo dos recursos arrecadados com os impostos na cidade: apenas 13% dos cerca de R$ 2,2 bilhões por ano. O restante fica dividido entre União e Estado.

"É possível fazer. Então, a nossa missão é construir parcerias para que, com poucos recursos que temos, fazer muito barulho, criar condições para manifetações culturais gigantes na cidade, não só em tamanho, mas principalmente na importância", afirmou o prefeito.



Segundo ele, foi desta forma que o município criou a Orquestra Sinfônica Jovem de Rondonópolis, uma inovação para gestão.

"Com tão pouco recurso, fazer uma orquestra jovem é muito atrevimento. E assim, sem sacrificar recursos da saúde, eduação e outras areas, mas com atrevimento e ousadia que tomamos outras decisões, como adquirir e revitalizar o Casario, para regastar a nossa história e ser um espaço vivo para apresentações das diversas manifestações culturais da cidade", declarou.



No encontro, os participantes reconheceram a ousadia e a importância da criação, em 2013, da Secretaria de Cultura pelo prefeito Percival Muniz, já que há muito tempo era reivindicada pelo segmento cultural.

"Foi um passo importante e ousado do prefeito a criação da Secretaria. Agora, precisamos avançar mais, com a sistematização dos Editais do Fundo de Cultura, dando mais autonomia aos artistas", declarou o produtor cultural Vicente Maranhão.



Os artistas e representantes de praticamente todos os segmentos culturais da cidade também apresentaram sugestões e propostas para estimular o cenário cultural e aumentar a participação da cidade nas políticas públicas de cultura, como por exemplo o desenvolvimento do Fundo Setorial do Audiovisual, visando atrair recursos públicos e privados para o desenvolvimento deste setor da economia criativa.



Percival reiterou compromisso com o segmento e ressaltou que sempre será parceiro e aberto para receber novas ideias que estimulem as manifestações culturais, de modo que a cultura seja um instrumento para contribuir com a transformação da cidade e da sua população.



“Se a gente não tiver cultura, a gente não tem alma. Para você mudar qualquer sociedade, construir uma cidade mais saudável, alegre e divertida, temos que estimular a nossa gente se expressar artisticamente”, disse Percival, acrescentando que pretende construir o Centro de Eventos, um espaço para apresentações culturais, como o festival de quadrilha, o Festrilha.



O secretário de Cultura, Luciano Carneiro, ressaltou o carater arrojado do prefeito ao criar a Orquestra Sinfônica Jovem, projeto que já atende 350 crianças e jovens.

“É a oportunidade deles estudarem música de orquestra, de pegar nos instrumentos, de aprender, de compartilhar. É uma preparação para a vida. Além de ser uma política cultural que deixa legado, que vai além de só realizar eventos", comentou.