O vice-governador Carlos Fávaro (PSD) avaliou que o apoio dos servidores públicos não será fator “fundamental” para definir as eleições municipais na Capital, como defende o candidato a prefeito, Emanuel Pinheiro (PMDB).

Membro do grupo político de apoio a candidatura de Wilson Santos (PSDB), o vice-governador declarou que o desgaste do Governo do Estado com os servidores, por conta do não pagamento integral da Revisão Geral Anual (RGA), neste ano, será explicada durante a campanha.

“O servidor público é muito importante na campanha, mas não é fundamental para ganhar a campanha, nós vamos conversar com a sociedade e explicar, legitimamente, o porquê não se pôde pagar a RGA integral neste ano”, afirmou ao MidiaNews.

De acordo com Fávaro, o pagamento integral dos 11,28% da reposição inflacionária neste ano não pode ser feito, por conta das dificuldades econômicas do Estado.

Ele disse acreditar que durante a disputa os eleitores entenderão o posicionamento do Executivo e de Wilson, que durante a discussão, atuou como líder do Governo na Assembleia Legislativa.

“A sociedade vai ter essa compreensão. Ninguém faz maldades com os servidores. O que o governador mais desejava era pagar na totalidade, como pagar o salário em dia. Isso é uma obrigação do gestor”, disse.

“Mas, tudo isso deve ser feito com responsabilidade, não pode atrasar salário, por conta de um aumento como esses. Isso vai ser explicado a sociedade e tenho certeza que ela irá entender e vai dar a resposta nas urnas”, completou.

Grupo de Emanuel

O vice-governador voltou a defender que uma eventual vitória do grupo de Silval e Emanuel deve ser uma preocupação constante por parte da população cuiabana.

Fávaro afirma que eles podem repetir na Capital os erros e deixar os mesmos prejuízos que deixaram no Estado.

Para defender a sua tese, o vice-governador citou a proposta de Emanuel em assumir a responsabilidade das obras do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), em Cuiabá, caso o Governo não retome a construção.

“Falar que a Prefeitura Municipal vai sozinha terminar o VLT em Cuiabá é um sinal muito claro disso que estou falando, (que, se ganharem farão com Cuiabá, o mesmo que fizeram com Mato Grosso)”, disse.

