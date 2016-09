DA REDAÇÃO



A candidata a prefeita de Cuiabá pelo PRB, Serys Slhessarenko, vai reduzir o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) de 5% para 3%, caso seja eleita.

Segundo ela, a medida vai atrair mais empresas e reduzir a informalidade, além de gerar mais empregos e até mesmo intervir no projeto de urbanização da cidade.



“A redução planejada do ISS não irá diminuir a arrecadação. Ao contrário, vamos reduzir a inadimplência e atrair os que hoje estão na informalidade. Também vamos atrair mais empresas de fora, do interior e de outros estados. Esse incentivo ainda irá aquecer o setor imobiliário e gerar empregos, o que fomenta outras mercados”, afirma.



A proposta, de acordo com a candidata, começa pela redução de 1% da alíquota do imposto para todas as empresas da capital e de 2% para um microuniverso de empresas que emrpegam jovens aprendizes e portadores de deficiência, em ambiente comportado. “Neste ambiente, poderemos testar, medir e ajustas o projeto de redução do ISS para que, em seguida, seja estendido a todo o município”, esclarece.



Na etapa seguinte, o projeto passará a revitalizar espaços ociosos da cidade. “Vamos segmentar Cuiabá e reduzir o ISS para 3% para as empresas que se instalarem na região específica da sua atividade. No centro histórico, por exemplo, queremos criar um polo tecnológico. E a redução de impostos não só atrairá empresas, como o tornará mais dinâmico, movimentado”, acrescenta.



Exemplo de sucesso



Propostas semelhantes já são sucesso em vários outros municípios brasileiros. Barueri, no interior de São Paulo, passou de cidade-dormitório a um dos municípios com arrecadação mais surpreendente do estado.

Conforme a Pesquisa Eficiência dos Municípios, divulgada no último domingo (27) pela Folha de S. Paulo, Barueri possui 259 mil habitantes e arrecada R$ 2,1 bilhões por ano. Cuiabá, com 551 mil habitantes, arrecada R$ 1,4 bilhão.



A proposta será lançada no programa eleitoral da candidata, que vai ao ar na noite desta quinta (1/9).