ÉRIKA OLIVEIRA

DA REDAÇÃO

O vereador por Tangará da Serra, Wellington Bezerra (PMB), anunciou a retirada de sua candidatura a vice-prefeito pela coligação ‘Tangará em Boas Mãos’, encabeçada pelo candidato a reeleição, o prefeito Fábio Martins Junqueira (PMDB).

Bezerra alega ter sofrido inúmeros ataques pessoais, inclusive ligados a sua família, em virtude, segundo ele, “das inverdades que tem sido usadas contra a campanha do prefeito Fábio”.

“Foi uma decisão estritamente de cunho pessoal e para proteger a minha família”, justificou o vereador, em entrevista ao jornal Diário da Serra.

Wellington Bezerra afirmou que continuará atuando na Câmara de Vereadores de Tangará da Serra pelos próximos quatro meses.

“Continuo vereador, cargo para o qual fui eleito e que até agora honrei meu compromisso. É isso que me propus a fazer e darei prosseguimento até 31 de dezembro”.

Diante da decisão de Wellington Bezerra, os partidos que compõem a coligação ‘Tangará em Boas Mãos’(PMDB, PMB, PR, SD, PCdoB e PRB) terão que escolher um novo nome para disputar a eleição ao lado do prefeito.

De acordo com o secretário do PMDB em Tangará da Serra, Wesley Lopes Torres, os partidos deverão se reunir o mais rápido possível para tomar uma nova decisão e escolher, em consenso, o substituto de Bezerra.

“Vamos reunir todos os partidos que compõem a coligação e buscar uma substituição legal, dentro do prazo eleitoral, para continuarmos essa campanha”, afirmou.



O nome do novo vice deve ser definido ainda nesta quinta-feira.

Confira a íntegra da carta aberta do ex-candidato a vice-prefeito aos eleitores:

"Eleitores tangaraenses,



População em geral.



A política é a arte do entendimento e do discernimento.



A constante busca pelo entendimento para produzir políticas públicas que atendam os anseios da população de Tangará da Serra, levou-me a aceitar colocar meu nome como candidato a vice-prefeito na coligação Tangará em boas mãos.



Diante das artimanhas maldosas daqueles que não querem que o crescimento de nossa cidade continue, criaram um mal estar familiar e político.



Estou sendo questionado pelo meu posicionamento correto, onde exponho minhas ideias e defendo o meu ponto de vista.



Estou sendo questionado às vezes por colocar projetos impopulares, que no entendimento geral beneficiam diretamente o nosso município.



Não dou tapinhas nas costas e não faço promessas ilusórias, só para ganhar voto e popularidade.



Penso no coletivo, diferentemente de certos grupos políticos que se juntam em época de eleição com um único objetivo: Poder pelo Poder.



O grupo do qual faço parte, onde me coloquei como candidato a vice não tem envolvimento com corrupção. Não teve participação nas tramoias promovidas no passado, que surrupiaram milhões dos cofres da prefeitura.



Conta essa paga pelo Povo.



E eu falo com propriedade, porque tive dois mandatos de vereador. Tenho conhecimento das contas públicas e do trabalho feito pelo Professor Fábio nesses três anos e meio de mandato.



Foi o Fábio que construiu o nosso hospital que poderia já estar pronto há anos se tivesse tido a ajuda de deputados, governador, coisa que não aconteceu.



Foi com recursos do nosso Povo que esse hospital foi construído, graças a eficiência e honestidade do Prefeito Fábio e dessa gestão que mudou a trajetória de Tangará da Serra.



Um governo sem corrupção e sem corruptos.



Agora querem atribuir a crise hídrica que estamos passando ao prefeito Fábio, fingindo que não sabem que esse é um problema do Brasil inteiro.

Mas não falam que é o prefeito Fábio que em um obra de R$ 5 milhões, vai ser construída com apenas R$ 2 milhões, gerando uma economia de R$ 3 milhões ao Município e resolver o problema de abastecimento de água em Tangará da Serra pelos próximos 15 anos.



Tenho visitado casas e bairros, conversando com o Povo, olhando olho no olho, e as pessoas de bem tem falado que os adversários maldosos estão usando a minha pessoa para prejudicar o Fábio.



Prejudicar o Fábio é prejudicar a minha cidade, a minha gente, é aqui que construí minha vida, constitui a minha família que está sofrendo com os ataques dessas pessoas criminosas travestidas de bons moços, salvadores da pátria.



Salvadores do que?



O que eles querem?



Colocar Tangará nos trilhos da corrupção? De novo nas manchetes de jornais do Brasil inteiro como era antes, chamada de a cidade dos corruptos?



É por isso que estou aqui, com hombridade, com lealdade, como sempre fiz no parlamento de Tangará da Serra e para não prejudicar o prefeito Fábio, que tem realizado um grande trabalho por nossa cidade.

Agradeço ao prefeito Fábio pelo apoio incondicional que recebi de sua pessoa em um dos momentos mais difíceis da minha vida.

Tenho a hombridade de me afastar desse pleito de cabeça erguida, coração tranquilo e dever cumprido. Não posso permitir que meu bem maior, meu porto seguro, que é a minha família, seja atingida por mentiras, armações e jogo político de grupos escusos.

Me retiro para resguardar aqueles que a quem diante de Deus tenho o dever de amar e proteger, e me retiro para não prejudicar uma campanha limpa, honesta como é a do Prefeito Fábio, que vencerá como Tangará venceu há 4 anos.



Muito obrigado, Wellington Bezerra."