Candidato de Sorriso, Ari Lafin, promete incentivar a presença do jovem no mercado de trabalho

DA REDAÇÃO



O candidato a prefeito em Sorriso, Ari Lafin (PSDB), apresentou um projeto de apoio àqueles que buscam uma vaga no mercado de trabalho.

A proposta que está inclusa no plano de governo de Lafin, é a criação de uma Central de Apoio ao Trabalhador, que deverá ser implantada junto à Secretaria de Indústria e Comércio, e servirá como um banco de dados de ofertas de vagas e o direcionamento dos desempregados ás empresas.

“Nós não vamos medir esforços para gerar emprego para nossos trabalhadores. Vamos fortalecer as parcerias com o comércio, através da ACES e CDL. A prefeitura não pode existir apenas para mandar fiscalização encima dos nossos empreendedores que geram o emprego e renda. Isso é o que eu penso e quero”, afirmou o candidato.

O candidato disse, ainda, que pretende fomentar a agro industrialização no município.

“Vamos chamar para uma grande discussão as cadeias produtivas da soja, do milho, do algodão, da madeira, do peixe, formando um plano de curto, médio e longo prazo para encontrar alternativas para a agro industrialização”.

Além da Central do Trabalhador, outra proposta no plano de governo de Lafin é o investimento em qualificação de mão-de-obra, através de parcerias com entidades especializadas no assunto.

O candidato pretende destacar também a atuação do jovem no mercado de trabalho, através dos programas Primeiro Emprego e Jovem Aprendiz no município.

“Muitos jovens estão sem trabalho porque o empresário não tem segurança para registrá-los. Vamos incentivá-los, com apoio da prefeitura, para que contratarem o jovem aprendiz e o primeiro emprego”, finalizou.