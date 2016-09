DA REDAÇÃO



Durante reunião com jovens e dirigentes de agremiações estudantis, o candidato a prefeito da Capital e ex-juiz federal, Julier Sebastião da Silva (PDT), reafirmou compromissos para a juventude.

Entre os compromissos que já constam no Plano de Governo da coligação “Cuiabá: Futuro e Inclusão” e foram reafirmados no encontro estão a recriação da Secretaria Municipal da Juventude, criação de um Conselho Municipal da Juventude, além de espaços de interação entre jovens, transporte público com tarifa mais barata entre as capitais brasileiras, passe-livre para todos os estudantes e recriação das secretarias de Cultura e Esportes.

“Nossa proposta para Cuiabá é de inclusão, principalmente dos mais pobres e daqueles que foram deixados de lado ao longo dos anos, como as mulheres e jovens da nossa cidade. Por isso, nosso compromisso é de promover uma estrutura onde os jovens possam ter suas políticas discutidas e materializadas”, afirmou Julier.

Juarez França, presidente da Associação Mato-grossense dos Estudantes (AME), afirma que a reafirmação dos compromissos é importante para todos aqueles que defendem os direitos dos jovens.

Vinícius Brasilino, presidente da União Estadual dos Estudantes de Mato Grosso (UEE), também ressaltou a importância do evento.

“Cuiabá é uma cidade violenta e temos que discutir uma segurança pública que tenha os jovens como parte central das políticas públicas e que os reconheça como juventude violentada e que sofre com essa insegurança”, declarou.