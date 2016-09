DA REDAÇÃO



O candidato da Coligação “Dante de Oliveira” a prefeito de Cuiabá, Wilson Santos (PSDB), liderou, na tarde desta quinta-feira (1º), uma caminhada e uma visita ao comércio no Calçadão da Galdino Pimentel, no Centro Histórico da Capital.

Em companhia do candidato ao vice-prefeito, vereador Leonardo Oliveira (PSB), o tucano falou aos lojistas sobre as propostas, contidas no seu Plano de Governo, visando à execução de um Plano Diretor específico para a região central.

“Quando fui prefeito, sempre mantive um canal do diálogo aberto para receber sugestões. Procuramos fazer políticas de incentivo para ampliar as possibilidades de negócios para as pessoas. Vou expandir as ações que buscam amparar o comércio e, ao mesmo tempo, incentivar essa ligação com nossa rica cultura”, afirmou Wilson.

A caminhada começou na Praça João Alberto Novis, que foi revitalizada no período em que Wilson comandou a Prefeitura da Capital.

As ações para a região central da cidade estão delineadas em seu Plano de Governo, que, segundo Wilson, visa a preparar Cuiabá para os 300 anos.

Um dos objetivos do Plano Diretor é transformar o Centro Histórico em um Centro Político Administrativo Municipal, com o ponto central de preservar e conservar os antigos casarões, que passarão a abrigar secretarias e demais órgãos da administração pública.

Nesse processo de resgate do Centro Histórico, além de valorizar o patrimônio artístico da Capital, trazendo o cidadão para dentro do contexto histórico de Cuiabá 300 anos, Wilson disse que vai estimular a implantação de moradias, salas comerciais e comércio (lojas, restaurantes e bares).

O objetivo, conforme explicou, é transformar o Centro histórico em um ponto de encontro e local de trabalho dos cuiabanos, bem como polo turístico, de lazer e prestação de serviços da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá.

Apoio e Dante

Durante a caminhada, Wilson pediu voto e recebeu várias manifestações de apoio. Dona Antônia da Silva Joaquim, comerciante na região, disse que sempre foi eleitora do Wilson porque “é uma pessoa que trabalha muito”.

Benedito Queiroz, que também tem comércio no Calçadão da Galdino Pimentel, disse que conhece Wilson “desde menino, quando entregava jornal nas lojas da cidade”. Aos 11 anos, o hoje candidato trabalhou como vendedor de jornal.