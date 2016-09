DA REDAÇÃO



O candidato do PDT à Prefeitura de Cuiabá, ex-juiz Julier Sebastião da Silva, afirmou que a turma do deputado Wilson Santos (PSDB) já pode pedir música no Fantástico, já que foi envolvida em pelo menos três grandes escândalos de corrupção.

A afirmação é uma resposta à declaração do tucano de que a Capital teria perdido R$ 350 milhões do saneamento por conta da atuação de Julier como magistrado.

“Se Cuiabá não tem saneamento, é porque a turma dele (Wilson) roubou o dinheiro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)”, afirmou Julier, ao ressaltar que o então prefeito só não foi preso porque tinha foro privilegiado à época.

“Essa turma do Wilson já, já vai pedir música no Fantástico, pois estavam com o bicheiro João Arcanjo Ribeiro, estavam com os que roubaram dinheiro do PAC na operação Pacenas e que desviaram dinheiro da merenda e das escolas junto com o Permínio Pinto na operação Rêmora”, completou Julier.

Para o ex-juiz, ao invés de tentar prejudicar os adversários com esse tipo de falsa acusação, Wilson deveria é explicar porque nada foi feito para evitar os desvios de recursos que foram patrocinados inclusive por empresas de dirigentes do PSDB de Cuiabá.