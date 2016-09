DOUGLAS TRIELLI E AIRTON MARQUES

DA REDAÇÃO

A TV Centro América divulgou, no início da noite desta sexta-feira (2), o resultado da primeira pesquisa feita pelo Instituto Ibope sobre o cenário eleitoral em Cuiabá.

Na modalidade estimulada, quando são apresentados aos entrevistados os nomes dos candidatos, o Procurador Mauro (PSOL) aparece com 24% das intenções de voto. Em seguida, vêm Emanuel Pinheiro (PMDB) com 22% e Wilson Santos (PSDB) com 18%.

Na sequência, estão os candidatos Julier Sebastião (PDT) e Serys Slhessarenko (PRB) empatados com 6%. Por último, Renato Santtana (Rede) com 1%

Os votos nulos e branco somaram 14%. Os que não sabem ou não responderam totalizam 9%.

Rejeição

O candidato mais rejeitado pelos eleitores é Wilson Santos: 54% disseram que não votariam nele.

Em seguida, estão Serys (17%), Emanuel Pinheiro (13%), Julier (10%), Renato Santtana (8%) e Procurador Mauro (7%).

Ainda conforme o levantamento, 2% dos eleitores declararam que poderiam votar em qualquer um dos candidatos. Enquanto 19% não souberam ou não quiseram responder.

De acordo com o Ibope, os eleitores puderam escolher mais de um candidato em que não votariam de jeito nenhum. Por isso, a soma das porcentagens pode chegar a mais de 100%.

Foram ouvidos 602 pessoas, em Cuiabá, entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro.

A margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número nº MT-04797/2016

Confira o resultado na modalidade estimulada:

Procurador Mauro – 24%

Emanuel Pinheiro – 22%

Wilson Santos – 18%

Julier Sebastião – 6%

Serys Slhessarenko – 6%

Renato Santtana - 1%