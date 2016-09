AIRTON MARQUES

A juíza Ester Belém Nunes, da 20ª Vara Eleitoral, negou o pedido de impugnação da candidatura do deputado Pery Taborelli (PSC), formulado pela coligação “Pra Avançar e Melhorar”, encabeçada pela candidata à reeleição em Várzea Grande, Lucimar Campos (DEM).

A decisão foi proferida nesta quinta-feira (1). Com a negativa, a magistrada deferiu o pedido de candidatura, declarando Taborelli e sua vice, Miriam Fátima Nascheveng (PHS), aptos a disputarem a eleição.

De acordo com o diretório municipal do DEM – representado pelos advogados Ronimárcio Naves e Robison Pazetto Júnior –, Taborelli estaria inelegível por conta da condenação em duas ações de improbidade administrativa, em decisões do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Em uma das ações, o parlamentar foi condenado à suspensão dos direitos políticos por 3 anos, multa de 10 vezes o valor do salário recebido por ele na época e proibição de contratar com o poder público.

Para embasar a tese de inelegibilidade, o partido usou a Lei da Ficha Limpa, que impede condenados por improbidade em órgãos colegiados de se candidatarem.

“O impugnado fora comandante de operações da Polícia Militar de Mato Grosso, ofício em cujo exercício cometeu inúmeros atos ímprobos, ilegais e manifestamente atentatórios à moralidade administrativa”, diz trecho do documento.

“Incontroversa, portanto, a inaptidão do candidato para disputar o pleito, quer seja pela própria suspensão dos direitos políticos que lhe foi imposta como sanção ao ato ímprobo, quer seja pelo enunciado da Lei Complementar nº 64/1990”, declarou o DEM.

O partido ainda ressaltou que Taborelli buscou reverter, no Superior Tribunal de Justiça, a decisão de uma de suas condenações. No entanto, ele teve uma decisão contrária da ministra Assusete Magalhães, da 2ª Turma, em maio deste ano.

O partido de Lucimar ainda afirmou que o candidato não apresentou comprovante de escolaridade e plano de governo.

A defesa

Em sua defesa, a coligação de Taborelli rebateu as acusações, alegando que o Democratas não teria legitimidade para pedir tal impugnação.

Além disso, negou que há irregularidades na documentação entregue à Justiça Eleitoral.

“Alega que ambas as condenações por improbidade administrativa do candidato não apresentam todos os requisitos autorizadores da imputação de inelegibilidade, seja pela ausência de declaração de enriquecimento ilícito e lesão ao erário, ou de suspensão de direitos políticos do candidato”, diz trecho da decisão.

Posicionamento favorável

Ao se pronunciar sobre a ação, O Ministério Público Eleitoral defendeu pelo deferimento da candidatura de Taborelli, por entender que as duas ações de improbidade contra o candidato “não apresenta todos os requisitos exigidos pela Lei das Inelegibilidades”.

“Seja pela ausência de suspensão dos direitos políticos do candidato, ou pela condenação por ato de improbidade que não importaram enriquecimento ilícito ou dano ao erário”, declarou o MPE.

Ilegitimidade

Em sua decisão, a juíza Ester Belém concordou com a alegação da defesa de Taborelli, e decidiu pela exclusão do DEM da ação, por entender que a sigla não tem autonomia para demandar perante a Justiça Eleitoral.

“A Lei 9.504/1997 – Lei das Eleições, ao estabelecer as regras que regem a formação de coligações, estabelece que o partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação (art. 6º, §º)”, disse a magistrada.

Quanto a acusação de que Taborelli não teria entregue alguns documentos no registro de pedido de candidatura, a magistrada ressaltou que não há irregularidades.

“Analisando os autos, mormente a informação expedida pelo Cartório Eleitoral, percebo que os documentos, inicialmente ausentes – quais sejam o comprovante de escolaridade (Carteira Nacional de Habilitação, proposta de governo e certidões de inteiro teor das ações criminais) foram apresentados pelo candidato, antes mesmo da realização de diligência”, afirmou.

“De mais a mais, o Cartório Eleitoral, ao informar o processo, após análise técnica da documentação acostada, não apontou qualquer outra irregularidade, pelo que, concluo que, em se tratando de requisitos de registrabilidade, não há qualquer empecilho à candidatura do requerente”, completou.

Inelegibilidade

Ainda em sua decisão, Ester Belém afirmou que Taborelli ainda não teve seus direitos políticos suspensos, por conta das ações de improbidade administrativa, que foi condenado.

“No tocante a estas, é pacífico tanto na impugnação – pela leitura dos documentos de fls. 55/84, quanto na notícia de inelegibilidade - que ainda há recursos pendentes de julgamento pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso”, disse a magistrada.

Ester ainda ressaltou que Taborelli não poderia ser considerado inelegível, pois não foi condenado a suspensão de direitos políticos e nem por ato doloso que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito.

Além disso, de acordo com a magistrada, nenhumas das ações contra o candidatos tiveram decisão transitada ou proferida por órgão judicial colegiado.

“Assim, tenho que, em nenhuma das ações de improbidade administrativa, arroladas pelo impugnante, estão presentes todos os requisitos que autorizam a Justiça Eleitoral excluir do pleito o candidato impugnado”, declarou.

