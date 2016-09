DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O candidato a prefeito de Cuiabá, deputado Emanuel Pinheiro (PMDB), afirmou que a receita prevista para 2017 na Prefeitura, de R$ 2,2 bilhões, está “aquém” do necessário para uma boa gestão.

Ele, entretanto, negou que, em uma eventual vitória nas eleições deste ano, irá incrementar a arrecadação do Alencastro por meio de “aumento de impostos”.

“A Prefeitura tem um orçamento que começa a mostrar melhoras, mas é aquém do que precisamos para implantar políticas públicas que melhorem a vida das pessoas. Agora, jamais faremos incremento de receita violentando o bolso do cuiabano ou do setor produtivo. Tudo será em diálogo permanente com a sociedade”, afirmou em entrevista ao MidiaNews.

O peemedebista disse que irá dar sequência à política fiscal do prefeito Mauro Mendes (PSB), e estimular o pagamento de tributos mostrando “em que o dinheiro público está sendo aplicado”.

A Prefeitura tem um orçamento que começa a mostrar melhoras, mas é aquém do que precisamos para implantar políticas públicas que melhorem a vida das pessoas

“E é aí que entra a figura do prefeito próximo à população, que se relaciona com a sociedade. Serei um prefeito de canal aberto e permanente com a população. Prestando contas e vivendo presente nas comunidades. Essa relação mais próxima impacta no aumento da receita, seja IPTU, ISS ou de qualquer outra fonte do caixa da Prefeitura”, disse.

Outra medida será a “otimização” dos recursos da Prefeitura, investindo menos em atividade-meio.

“Tenho visto que as reformas administrativas têm sido muito tímidas no que diz respeito ao enxugamento da máquina. Hoje só se troca seis por meia dúzia, extingue uma secretaria, com alguns cargos, e a economia passa a ser muito pequena”, afirmou.

“Então, não vejo com simpatia a extinção de pastas como solução para os problemas. Vejo como alternativa a otimização dos recursos públicos. Investir menos em comunicação e mais na vida das pessoas. Priorizar saúde, segurança e transporte, em detrimento de outras áreas que, por vezes, absorvem muitos recursos e dão pouca eficiência para a máquina”, disse.

Emanuel acredita que, com o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), a economia do país melhore e, consequentemente, a de Cuiabá.

“Máquina azeitada”

Para Emanuel, o atual prefeito fez o que foi possível para otimizar a utilização dos recursos do Município.

Segundo ele, Mendes deixará uma Prefeitura “organizada” e com as contas em equilíbrio.

“Nesse ponto, o prefeito Mauro Mendes entregará uma prefeitura equilibrada. Ele promoveu o equilíbrio fiscal, foi um gestor responsável, com uma gestão organizada, sem escândalos de corrupção, sem irresponsabilidade fiscal e administrativa”, afirmou.

“Temos que reconhecer que o Mauro Mendes caminha para o fim e vai entregar sua gestão com uma máquina azeitada, equilibrada e mais organizada. Isso vai possibilitar ao próximo gestor incrementar a máquina para melhorar capacidade de arrecadação e de investimento”, completou.

Leia também:

“Vou decidir RGA com servidores; não vai ser uma ação unilateral”