ÉRIKA OLIVEIRA

DA REDAÇÃO

A candidata à prefeita de Cuiabá, Serys Slhessarenko (PRB), declarou à Justiça Eleitoral ter recebido mais R$ 170 mil em doações. Com o acréscimo na receita de campanha, Serys passa a ser a candidata com maior arrecadação até o momento.

Esta é a segunda declaração feita pela candidata. No dia 26 de agosto, Serys havia declarado o recebimento de R$ 120 mil.

Conforme consta no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tanto a primeira doação quanto a segunda foram repassadas pelo Partido Republicano Brasileiro (PRB).

A candidata ainda não declarou nenhum gasto.

Nas eleições deste ano, as campanhas eleitorais estão proibidas de receber doações de pessoas jurídicas. Isso significa que as candidaturas serão financiadas exclusivamente por doações de pessoas físicas e pelos recursos do Fundo Partidário.

Pessoas físicas só podem fazer doações que respeitem o limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano passado.

Concorrentes

Adversário de Serys na disputa, o procurador Mauro César Lara de Barros (PSOL) foi o candidato que mais fez declarações de receita à Justiça Eleitoral.

Ao todo, o candidato já informou suas arrecadações 5 vezes.

No entanto, ele é o candidato com menor arrecadação entre os postulantes que já fizeram a declaração.

Segundo dados do TSE, Mauro totaliza R$ 55.642,00 recebidos em doações.

O candidato Julier da Silva também aumentou sua arrecadação.

Após nova atualização, Julier triplicou o valor recebido em doações. De acordo com o TSE, o ex-juiz destinou para si mesmo R$ 150 mil.

Esse valor, somado à doação que o PDT já havia lhe feito, totalizam agora R$ 200 mil.

Os candidatos Emanuel Pinheiro (PMDB) e Wilson Santos (PSDB) declararam à Justiça Eleitoral já terem recebido R$ 199 mil e R$ 150 mil, respectivamente.

Esta foi a única declaração de receita feita pelos candidatos até o momento.

O candidato Renato Santtana (Rede) foi o único que ainda não fez nenhuma declaração de arrecadação ao TSE.