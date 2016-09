DA REDAÇÃO



A candidata a prefeitura de Sinop (500 km ao Norte de Cuiabá), Rosana Martinelli afirmou que segurança pública será uma das prioridades da sua gestão na cidade, caso seja eleita nas eleições em outubro.

Consta no plano de governo da candidata, o projeto “Segurança Escolar”, que consiste na implantação de câmeras nas escolas municipais para reforçar a segurança.

Além da implantação das câmeras, segundo a candidata, será feito o acompanhamento e monitoramento nas unidades escolares. Ainda junto às escolas, Rosana Martinelli relatou que pretende intensificar projetos municipais de prevenção ao combate as drogas entre crianças e adolescentes.

Também consta no plano de governo, a ampliação da parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), por meio do 3° Batalhão da Polícia Militar, para aumentar o número de participantes do projeto “Luz do Amanhã”, que atende crianças e adolescentes em vulnerabilidade de Sinop, com a promoção de atividades sociais e de integração.

A ação é promovida pelo 3º Batalhão, beneficiando 120 estudantes da rede pública com atividades extra curriculares, palestras e orientações de plantio e cultivo de hortaliças.

Atualmente, a Prefeitura Municipal já contribui com o ônibus, custo da manutenção, combustível e dois motoristas cedidos para levar as crianças, além das entregas de hortaliças do “Luz da Manhã”.

Outra parceria com o Batalhão da Polícia Militar de Sinop que será realizada na gestão de Rosana Martinelli, será para a ampliação e fortalecimento do projeto “Ronda Escolar”, em que os policiais fazem rondas no entorno de unidades escolares com motocicletas. Além disso, promovem palestras com estudantes sobre drogas, criminalidade, bullyng, família, disciplina.

A atual gestão da prefeitura de Sinop também desenvolveu ao longo dos oito anos, ações na segurança pública, em que pese ser de responsabilidade do Governo do Estado.

A Prefeitura de Sinop repassa R$ 76 mil para o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), que atende a Polícia Militar e Polícia Civil. O convênio foi firmado em abril desse ano, o que resulta R$ em 9,5 mil por mês. Com o recurso, o conselho custeia despesas básicas, contrata estagiários, inclusive pagar o aluguel do Comando Tático Regional (COTAR), localizado no centro da cidade.

“Trabalhamos muito também na área de segurança pública, mesmo sabendo que é um dever do Estado, a Prefeitura esteve junto, destinou recursos, fez parceria e desenvolveu ações para melhorar a segurança das famílias sinopenses”, afirmou a candidata Rosana Martinelli.

A Prefeitura de Sinop também construiu a Base Comunitária do Boa Esperança, locou no Vila Mariana, um prédio e montou a estrutura para uma base comunitária da Polícia Militar, ofereceu estrutura no São Cristóvão, disponibilizou um prédio para a abertura de uma unidade no bairro Alto da Glória. Todos não foram implantados por falta de efetivo, de acordo com o prefeito Juarez Costa (PMDB).

Reivindicação da população sinopense, a Prefeitura de Sinop disponibilizou um prédio da antiga secretaria de Obras há 6 meses para a criação da Delegacia da Mulher em Sinop, porém, também não foi implantado pelo Governo do Estado. Outra ação também foi a doação de uma área para a construção do novo Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Sinop.

“Implantamos 55 câmeras de segurança em Sinop e a iluminação pública, que também é segurança, foi ampliada. Somente nos últimos dois anos, colocamos 1.500 luminárias anti-vandalismo na cidade”, afirmou o prefeito.