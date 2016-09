DA REDAÇÃO



O candidato a vice-prefeito de Cuiabá pela coligação “Dante de Oliveira, Leonardo de Oliveira (PSB), destacou a importância da história para se fazer uma boa política. Para ele, bons políticos entram para a história por deixarem grandes feitos.

“Venho de uma família que há 70 anos faz política em Mato Grosso. Meu avô foi deputado, meu tio, governador, prefeito e ministro; e eles falavam uma coisa: política se faz em grupo, não se faz sozinho. Posso afirmar também que política se faz com história. E temos Pedro Taques, que fez muito pelo Estado como procurador, como senador e agora governador; temos Mauro Mendes com este histórico recente, porém de grandes feitos que todos temos visto", afirmou Leonardo.

"E temos Wilson Santos, que foi deputado federal, estadual e prefeito eleito por duas vezes em Cuiabá. Um prefeito que tem obras muito importantes, como a ETA Tijucal e a Avenida das Torres, e que pode dar continuidade a este legado, novamente como prefeito da Capital”, declarou.

Durante o lançamento da campanha a vereador de Gilberto Figueiredo (PSB), no Hotel Fazenda MT, Leonardo alertou para que os eleitores reflitam a respeito do voto.

“Posso falar para que o eleitor olhe sempre o lado, o lado do qual cada grupo faz parte. Somos o lado do grupo do governador Pedro Taques, do prefeito Mauro Mendes, destes que têm história. Analisem bem para que este grupo possa continuar a fazer um bom trabalho pela cidade. Não vamos deixar que Cuiabá caia nas mãos do grupo que afundou o Estado de Mato Grosso”, disse.

Para o deputado federal Fábio Garcia (PSB), coordenador político da campanha da coligação, a responsabilidade nas eleições aumentou, pois é necessário que se mantenha o legado da gestão do prefeito Mauro Mendes.

“O legado que Mauro deixa para todos é o de seriedade, do compromisso, da responsabilidade, da qualidade nos atos públicos e nas obras públicas e, principalmente, o legado da verdade. De poder dialogar e falar a verdade, onde as pessoas possam voltar a acreditar na política e em seus líderes. Este legado deve ser mantido”, destacou.