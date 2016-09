O candidato Emanuel Pinheiro (PMDB), que esteve reunido com empresários do Distrito Industrial, em Cuiabá

Frente à necessidade da criação de políticas de incentivo à produção industrial, o candidato a prefeito por Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), assinou nesta sexta-feira (02) um termo de compromisso com a Associação das Empresas do Distrito Industrial de Cuiabá (AEDIC).

O intuito é a elaboração de um programa de desenvolvimento para a Capital, visando à geração de emprego e renda para a população.



Foram assinados, ao todo, 10 compromissos com os industriários, que vão desde melhorias na limpeza pública, passando por adequações na iluminação, tratamento e rede de esgoto, a revitalização da lagoa localizada na região, gestão compartilhada das divisas geradas pelas empresas do Distrito, bem como a manutenção da malha viária e melhorias a sinalização de trânsito do perímetro.



Outro ponto abordado pelos empresários é a necessidade da construção de uma creche no local, que deverá beneficiar as mais de 3200 mulheres empregadas, nas 265 empresas instaladas no Distrito.

Kênya Matos é um exemplo claro. Grávida de sete meses e dona de uma pastelaria situada na avenida principal, ela já sofre com a angústia de não ter com quem deixar o filho para poder trabalhar.



“Sou comerciante. Logo, não tenho licença e nem auxílio maternidade. Se não tiver uma creche, me restam duas opções. Paro de trabalhar e vou passar por uma situação difícil, ou vou ter que trazer meu filho pra cá (trabalho), expondo ele a esse movimento. A creche mais próxima é a Eunice Novacki, mas é bastante concorrida. Quantas vezes já vimos mães dormindo em filas, para garantir uma vaga lá. E aqui tem muitas mães que precisam de uma creche”, observou.



Também vítima da violência, Kênya já foi assaltada, e, assim como a Associação, vê a necessidade de mais policiamento no local.



Cenário



Cinco anos sem a instalação de nenhuma indústria, o Distrito chegou a comportar mais de 300 empresas nos tempos áureos. E a falta de incentivos é uma das principais cobranças dos empresários. De acordo com o presidente da ADEIC, Domingos Kenedy, Roberto França foi o último prefeito de Cuiabá a realizar um programa para atrair empresas para o Distrito.

“Queremos condições para poder desenvolver nosso trabalho, gerando economia para a cidade”, pontuou.



Embora seja relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Renúncia e Sonegação Fiscal, Emanuel ressaltou a importância da concessão de benefícios e incentivos fiscais aos empresários.

“O que não pode é continuar sendo feito como era antes, sem nenhum critério. Quero ser o maior propagador dessa política. Afinal, quem é empresário em Mato Grosso hoje é herói, com tantas taxas, cobranças, fiscalização e excesso de burocracia”, destacou Pinheiro.