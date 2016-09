DA REDAÇÃO



O candidato a prefeito de Cuiabá, Renato Santtana (Rede), recebeu na última sexta-feira (2), sua primeira doação de campanha no valor de R$ 18.

Segundo Renato, sua conta de campanha no Banco do Brasil teve os contratos assinados no dia 17 de agosto de 2016, porém por dificuldades internas de sistema, a instituição financeira não liberava a conta para operações.

O desbloqueio para a movimentação financeira foi realizado apenas na sexta-feira.

A primeira pessoa a fazer doação foi sua colega de trabalho a professora Janaina Viana.

"Renato gosta de trabalhar com a simbologia para se comunicar, percebo que a linha de campanha que ele adotou tem essa mesma característica. Quando ele chegou dizendo que estava apto a receber doação, não pensei duas vezes, pedi o numero da conta e depositei os R$ 18 que é o número do partido dele”, disse a professora.

Janaina ressaltou a visão tecnológica e futurística que Renato Santtana tem, e afirmou que concorda com seu pensamento sobre financiamento de campanha.

“Realmente Renato tem razão, quando muitos contribuem para financiar a campanha, o compromisso do candidato é com a coletividade”, concluiu a professora Janaina.

De acordo com o candidato, “muitos doando pouco” é o mote da campanha de arrecadação de sua campanha.