AIRTON MARQUES

DA REDAÇÃO

O candidato à Prefeitura da Capital, Emanuel Pinheiro (PMDB), negou que seja réu em ação civil pública por improbidade administrativa, em acusação derivada da Operação Arca de Noé, como afirmou seu adversário Wilson Santos (PSDB), em debate realizado pela TV Record.

“Nós estamos igual massa de pão: quanto mais bate, mais nós crescemos. Não tem o que falar de mim. Podem ir atrás. Podem ter a certeza que Emanuel não tem nada que macule sua vida pública ou que desonre a sua família, grupo ou história”, afirmou Emanuel, já no início da madrugada desta segunda-feira (26).

O peemedebista disse que a acusação formulada pelo Ministério Público Estadual (MPE) ainda não foi aceita pela juíza Célia Regina Vidotti, da Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital.

De acordo com Emanuel, as acusações se devem ao fato de estar liderando as pesquisas de intenção de votos, como mostrou o instituto Voice Pesquisas (pesquisa nº MT-01520/2016), na última semana (veja AQUI).

“O candidato Wilson Santos é bacharel em Direito, não é advogado. Vocês verão que eu não sou réu. Não respondo nenhuma ação de improbidade administrativa, como é o caso de Wilson”, declarou.

“A Justiça não aceitou a denúncia, portanto, eu não sou réu. Tudo isso é público. Todos podem olhar. Tem mais de dez anos da minha citação. Graças a Deus sou ficha limpa. Nunca dei prejuízo ao erário. Nunca tive meu nome envolvido em casos de corrupção”, disse.

Wilson "mente"

A assessoria de Emanuel, após as acusações de Wilson na TV, emitiu nota de esclarecimento reforçando que o candidato não é réu na ação civil, que ainda tem como citados os ex-deputados José Riva e Humberto Bosaipo.

De acordo com a nota, Wilson tenta “ludibriar a população”.

“Fui notificado de uma acusação, no ano de 2005, por um cheque de minha propriedade que foi trocado em uma factoring de Cuiabá. Fiz a minha defesa da acusação e até o momento, passados 11 anos, o Judiciário não decidiu se irá receber ou não a denúncia”, afirmou o peemedebista, ressaltando que a ação está suspensa, por recursos que foram propostos por outros notificados.

Na nota, Emanuel aproveitou para atacar Wilson, dizendo que o tucano é réu em seis ações de improbidade administrativa, sendo que, segundo ele, em uma delas o tucano já teria sido condenado à perda dos direitos políticos.

O candidato do PMDB ainda fez um alerta aos eleitores, dizendo que nesta última semana de campanha do 1º turno, ele deve ser alvo de muitos outros ataques.

“Também quero alertar que esta semana serei alvo de inúmeras acusações infundadas por meus adversários que, ao contrário da minha campanha, só cresce a cada dia, enquanto eles despencam nas pesquisas de intenção de votos”, afirmou.

“Vou continuar firme no meu propósito de construir com a sociedade uma Cuiabá melhor rumo aos 300 anos”, completou.

