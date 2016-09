DA REDAÇÃO



A candidata à prefeita de Sinop, Rosana Martinelli (PR), participou de reunião com representantes do Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso (Sindusmad), onde apresentou um plano de ações que beneficiarão o setor madeireiro no município, que representa 30% da economia local.

A modernização do aeroporto e a implantação de desvio de cargas do Centro da cidade são algumas das propostas reivindicadas pelo Sindusmad.

A “carta da indústria madeireira” endereçada a candidata Rosana durante reunião, é dividida em 5 áreas e contém vários pontos já inseridos no plano de governo e previstos para serem colocados em prática na próxima gestão.

Em infraestrutura, o pedido da Sindusmad para investir no aeroporto Presidente João Figueiredo com objetivo de alavancar o turismo de negócios é uma das metas da candidata do PR.

“O aeroporto é a porta de entrada para os investimentos em Sinop. Devido à distância da Capital nós precisamos oferecer acessibilidade aos empresários para que eles venham conhecer nosso potencial e investir”.

Com relação ao desenvolvimento de mercados, a carta da Sindusmad traz a reivindicação de transformar Sinop em Polo Regional Industrial Madeireiro para diversificar a cadeia produtiva da madeira e agregar valor ao produto.

Rosana afirma que irá buscar parcerias para promover a verticalização da cadeia produtiva, de modo que a matéria-prima gerada em Sinop sirva para a expansão do setor moveleiro, de painéis e de florestas plantadas, por exemplo. A proposta é gerar mais renda e emprego à população.

A carta da Sindusmad traz ainda pedidos para potencializar o desenvolvimento do setor da base florestal. São eles a criação de um Distrito Industrial da Madeira, valorização do setor através de apoio político, apoio à criação de um polo executivo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) em Sinop, implantação de desvio de cargas e apoio para a criação de uma cooperativa para o processamento de resíduos sólidos.

Para todas as reivindicações Rosana colocou-se à disposição para incentivar e prestar o apoio necessário para o desenvolvimento do setor.

“Nós já temos criado dois distritos industriais. A criação de um distrito específico será discutido amplamente com a entidade e serão feitos estudos sobre sua viabilidade. Respeito e valorizo o setor em que já atuei, por isso, estaremos abertos ao diálogo”, declara Rosana.

Sobre o apoio político, Rosana diz que tanto na esfera estadual quanto federal, a administração terá meios para articular investimentos e parcerias, garantindo o compromisso com o setor madeireiro.