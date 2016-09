DA REDAÇÃO



O juiz da 58ª Zona Eleitoral, José Luiz Leite Lindote, determinou a imediata suspensão de utilização de trio elétrico na campanha do candidato a prefeito de Várzea Grande, Pery Taborelli (PSC), sob pena de crime de desobediência.

A representação foi protocolada pela assessoria jurídica da Coligação Pra Avançar e Melhorar, da candidata à reeleição, Lucimar Sacre de Campos (DEM).

“Por outro lado, inegável é que a conduta dos representados é contrária a legislação eleitoral, como demonstrado, de forma que, no exercício do poder de polícia determino que os mesmos sejam notificados para em 48 horas adotarem as providências quanto a retirada das propaganda irregular (adesivo e bandeiras) e a imediata suspensão de utilização do trio elétrico, sob pena de crime de desobediência”, relatou o juiz em sua decisão.

“Recebo a representação e determino a notificação dos representados”, completou.

A decisão do juiz foi parcial, já que a busca e apreensão solicitada foi em cima do veículo com o trio elétrico, o que foi negada pelo juízo, mesmo determinando que o candidato Pery Taborelli se abstenha de utilizá-lo por ser vedado pela legislação eleitoral.

O desrespeito a ordem judicial vai impor multa de R$ 5 mil diários, além da possibilidade de responder a crime de responsabilidade, já que outras decisões adotadas pela Justiça Eleitoral teriam sido desrespeitadas por Taborelli.