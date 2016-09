ALEXANDRA LOPES

DO RDNEWS

A profissão mais comum informada pelos 10.401 candidatos de Mato Grosso, entre vereadores e prefeitos, é a de empresário. Pelo menos foi o que 724 postulantes a um cargo eletivo declararam no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT).

O número de candidatos que declarou “vereador” como profissão também lidera a lista, 679 dizem ocupar o cargo. Depois vem a função dona de casa com 664 e comerciantes com 649. Estudantes e estagiários são 161, aposentados, 162, e trabalhador rural, 130.

No entanto, a disputa traz algumas ocupações curiosas, como de detive particular, artista de circo, oceanógrafo e coveiro. Eli Faustino da Costa (PV), por exemplo, candidato a vereador em Primavera do Leste, é conhecido como “Eli Coveiro”, por conta da profissão. Também em Primavera um “ministro de estado” disputa as eleições. É Marcos Gomes, o cabo Gomes (PV).

Em Santo Antônio do Leverger, Christian da CCS (PSC) informou ser um leiturista, aquele que mede o consumo de água.

Na Capital, o palhaço compadre Banga informou ser artista de circo - uma das mais antigas e curiosas profissões. Banga, em 2014, é suplente de deputado estado pelo DEM. Já é figura conhecida nas ruas de Cuiabá, com seus ternos coloridos, broche de girassol, lembrando o cantor e humorista Falcão. Banga faz propaganda na rua mesmo, com megafone e bicicleta. Esta é a quarta eleição que o compadre disputa.

Ainda nesse contexto artístico, disputam 18 cantores e compositores, entre eles, Carlos Valentim (PPL), que utiliza o nome "Marechal", candidato por Cuiabá e Dominguinhos o "Rei do Lambadin", candidato por Várzea Grande.

Disputam também quatro deputados estaduais, que colocaram o cargo como profissão, sendo eles, Zé Carlos do Pátio (Solidariedade), a prefeito de Rondonópolis, Coronel Taborelli (PSC), a prefeito de Várzea Grande e que recentemente perdeu a vaga na Assembleia, Wilson Santos (PSDB), a prefeito de Cuiabá, e Altir Peruzzo (PT), que não é deputado eleito, apenas assumiu provisoriamente vaga como suplente, e hoje disputa a prefeito de Juína.

A disputa eleitoral no Estado também conta com dois embalsamadores, quatro garimpeiros, três officeboy, 22 motoboy e um detive particular. Há ainda dois que se declaram astrônomos, Aroldo Evaristo (PMDB), de Porto Estrela, e Claudia Pereira (PEN), de Rondonópolis.

Há um candidato que se declara escritor, Geverbal Evaristo (PSD), o "Escritor Geverbal", de Juína, mas em busca no Google não foi encontrada qualquer referência de obras escritas pelo candidato ou algo do gênero.

As informações estão no site do TRE e as ocupações foram declaradas pelos próprios candidatos durante o pedido de registro de candidatura.