DA REDAÇÃO



Os candidatos a prefeito de Rondonópolis (212 Km ao sul de Cuiabá), Zé Carlos do Pátio (SD), Rogério Salles (PSDB) e Percival Muniz (PPS), se enfrentaram, na noite deste domingo (25), em debate realizado pela TV Record.

Foram debatidos assuntos relacionados as áreas de meio ambiente, esporte e lazer, geração de emprego e obras públicas.

Pátio, que se desviou dos ataques dos adversários, pontuou suas principais ações durante a sua gestão como prefeito de Rondonópolis entre 2008 até metade de 2012, e lembrou que como parlamentar trouxe verba para melhorias do município na área do lazer, que totalizaram R$ 4 milhões.

Na área do meio ambiente, Zé Carlos do Pátio lembrou a todos que em seu governo implantou 622 quilômetros de rede de esgoto enquanto no de Muniz apenas 60 quilômetros. Com isso, foram reduzidos drasticamente a quantidade de esgoto jogadas nos rios e córregos de Rondonópolis.

Ainda no debate, Pátio foi o único candidato a receber direito de resposta, devido a constantes ataques dos adversários, que buscaram desqualificar a gestão de Pátio, acusando seu secretariado de incompetentes. Em resposta, o candidato defendeu seu antigo staff.

“No saneamento a minha presidente colocou veículos novo, caminhões novos de R$ 800 mil. Eu não vi na gestão atual renovação dos veículos novos. O meu secretário de habitação foi recebido pelo Lula, pois conseguiu mais de 10 mil casas para Rondonópolis. Eu tinha técnicos, mas não eram pessoas de renome na cidade”, disse.

Além disso, Pátio contrapondo afirmações, no qual, tentaram vincular a gestão como sendo bagunçada o candidato rebateu.

“Quando fui prefeito eu deixei pagamento dos servidores em dia. Havia uma conta de R$ 6 milhões e deixamos em dia. A administração foi extremamente organizada”, disse.

Ao final, Zé Carlos do Pátio, colocou que espera que nesta reta final das eleições o debate seja de alto nível e que haja respeito pelos eleitores de Rondonópolis, no qual, o principal foco seja a exposição de ideias e propostas. E ainda lembrou porque colocou seu nome a disposição nessas eleições.

“A população de Rondonópolis nos chamou para essa responsabilidade, tenho um partido em nível nacional, que tem como objetivo eleger um prefeito. Quero também o apoio dos colegas. Umas coisas que estou gostando é o alto nível, um nível de debate de propostas e isso que a cidade precisa”.

O próximo confronto entre os candidatos será no dia 29 de setembro, na Rede Globo.