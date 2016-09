DOUGLAS TRIELLI E AIRTON MARQUES

A uma semana do dia das eleições e longe dos três primeiros colocados, segundo as últimas pesquisas de intenção de voto, o candidato a prefeito de Cuiabá, Julier Sebastião da Silva (PDT), afirmou estar confiante de que estará no segundo turno.

Ele acredita que os também candidatos Wilson Santos (PSDB) e Emanuel Pinheiro (PMDB) é que vão brigar pela segunda vaga na disputa.

“Emanuel e Wilson vão ter que batalhar para chegar ao segundo turno conosco. Vamos ver quem deles sobra do pescoção que estão fazendo, para disputar conosco”, disse, logo após o debate da TV Record, na noite de domingo (25).

O pedetista disse acreditar nesse cenário por conta da “recepção” dos eleitores ao seu projeto de governo.

Segundo ele, a estratégia da última semana de campanha será intensificar o diálogo com a população, apresentando propostas, de modo a ganhar vantagem em relação aos adversários.

“Política, propostas e o acolhimento do povo cuiabano. São essas três coisas que nos fazem, sem dúvida nenhuma, ter certeza de que estaremos no segundo turno. E mais: sairemos vencedores desse pleito”, afirmou.

“Agora, a briga dos deputados que vão abandonar os mandatos no meio, é a briga dos deputados que vão abandonar os cargos no meio”, disse.

