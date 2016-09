AIRTON MARQUES

O candidato a prefeito de Cuiabá, Julier Sebastião (PDT), utilizou seu programa eleitoral, na tarde desta segunda-feira (26), para ironizar a batalha entre seus adversários pelo apoio do prefeito Mauro Mendes (PSB).

Usando imagens de reportagens veiculadas em sites da Capital, o programa questionou o discurso de Wilson Santos (PSDB) e Emanuel Pinheiro (PMDB), que, segundo ele, dizem ter o apoio do gestor municipal.

“Nesta eleição, tem gente implorando por apoio que não tem. E gente declarando o apoio que nunca teve”, disse o locutor da campanha do pedetista.

Julier explorou o fato de Mendes ter participado de ato político organizado pelo PSB, em apoio a candidatura de Wilson. Na noite do dia 15 de setembro, o prefeito discursou para candidatos a vereador, mas deixou o local antes da chegada do tucano.

O ex-juiz ainda relembrou as declarações da primeira-dama da Capital, Virgínia Mendes, que questionou o programa de Wilson, quando tratou sobre o programa social “Siminina”.

“Wilson diz que tem apoio do atual prefeito, mas o atual prefeito nunca subiu no palanque com Wilson. Até subiu no palanque de Wilson, mas exigiu que Wilson não estivesse lá. Lembrando que a esposa do atual prefeito disse recentemente que Wilson é mentiroso”, diz trecho do programa.

“Traidor”

Julier também questionou Emanuel, que vem utilizando em seu programa eleitoral depoimentos de eleitores que declaram ter votado em Mendes e votar nele nas eleições deste ano.

“Emanuel não perde a oportunidade de falar que tem apoio do atual prefeito, mas o atual prefeito nunca disse isso. Já chamou Emanuel de traidor”, diz o locutor.

Por fim, o programa de Julier questiona se os eleitores podem confiar nos adversários.

“Afinal, quem apoia critica? Se nem o atual prefeito tem coragem de declarar apoio a nenhum dos dois, por que população deve confiar neles?”, finalizou.

