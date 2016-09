DOUGLAS TRIELLI

O candidato a prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), afirmou que seus adversários partiram para o “vale-tudo” na tentativa de garantir uma vaga no segundo turno das eleições.

Em entrevista ao programa SBT Comunidade, na tarde desta segunda-feira (26), o peemedebista se disse alvo de uma série de “inverdades”.

A última, segundo ele, foi a declaração de Wilson Santos (PSDB), que o acusou de ser réu em ação civil pública por improbidade administrativa, em acusação derivada da Operação Arca de Noé.

“Não vale tudo para ser candidato. Mas, infelizmente, para alguns adversários meus, vale tudo. Vale pisar no pescoço da mãe, vale baixar o nível, vale inventar, vale contar mentiras e inverdades”, afirmou.

De uma semana para cá, querem me tingir tudo de ruim, inventando, distorcendo, mentindo para a população. O que é inaceitável

O candidato do PMDB voltou a negar que seja réu em qualquer ação por improbidade.

“Tenho 28 anos de vida pública, nunca respondi a processo por improbidade administrativa, nunca viram meu nome envolvido em denúncia de corrupção, nunca desviei um centavo do erário público, nunca lesei o patrimônio público. São 28 anos de vida pública limpa e proba”, disse.

Emanuel acredita que, na reta final da disputa, será alvo de outras acusações da coligação de Wilson.

“Agora, de uma semana para cá, querem me tingir tudo de ruim, inventando, distorcendo, mentindo para a população. O que é inaceitável. A população cuiabana não aceita essa baixaria patrocinada por vários adversários, principalmente o 45”, afirmou.

“Ele, em 2004, atingiu a reputação do candidato Alexandre César; em 2008 atingiu a reputação do prefeito Mauro Mendes e de sua esposa, Virgínia Mendes. E, agora, quer atingir a minha reputação. Mas ninguém vai manchar a minha honra e minha reputação. Nenhum candidato, nem ninguém”, disse.

Mandato

Ainda durante a entrevista, o candidato do PMDB disse que, caso eleito, irá fazer pressão pela conclusão das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

Além disso, afirmou que irá focar, já no início do mandato, no enxugamento dos gastos do Palácio Alencastro.

“Vamos fazer um levantamento dos contratos para ver de que forma possamos economizar 15% ou 20%. Cada centavo economizado é dinheiro que se reverte para a vida da população. Vamos garantir a modernização da máquina, focando em resultado e otimizando as ações do serviço público”, afirmou.

“São medidas que representam o be-a-bá do dever de casa de um prefeito, para que possamos, no mínimo, dar um equilíbrio às contas públicas e ir avançando nas ações para a sociedade”, completou.

