ÉRIKA OLIVEIRA

DA REDAÇÃO

A propaganda eleitoral do candidato à Prefeitura de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), veiculada no horário eleitoral gratuito desta segunda-feira (26), trouxe líderes de diferentes sindicatos declarando apoio à candidatura do peemedebista.

O programa começou com vídeos das reuniões dos servidores públicos estaduais, na Assembleia Legislativa (AL-MT), cobrando do Governo o pagamento da Revisão Geral Anual (RGA).

“Eu não me posiciono contra servidor e eu não vou patrocinar nenhum processo na vida dos servidores públicos e dos seus familiares. Sou em gênero, número e grau solidário à luta do servidor público do Estado de Mato Grosso pelo pagamento da RGA”, dizia o parlamentar, em bancada.

À época, Emanuel se tornou uma figura bem vista pelos servidores por criticar duramente a postura do governador Pedro Taques (PSDB), em não conceder o pagamento da reposição salarial.

O programa seguiu com imagens dos debates que ocorreram na AL e a voz de Emanuel ao fundo, dizendo não haver argumentos constitucionais ou jurídicos que justificassem a “vista grossa” dos deputados sobre o tema.

“A RGA é uma conquista, é uma garantia, é um direito adquirido do servidor público. Não pode, não pode senhores secretários, sob qualquer argumento, sob qualquer justificativa, não pode deixar de ser pago”, completou.

A propaganda traz também o depoimento de líderes sindicais, entre eles o assessor jurídico do Sindicato dos Profissionais da Área Instrumental do Governo de Mato Grosso (Sinpaig), Antônio Oliveira, e do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Sisma), Oscarlino Alves.

“Eu sou cuiabano, eu amo minha terra e vou votar naquele que conquistou a minha confiança, não comprou minha confiança. Eu voto no Emanuel Pinheiro” confirmou Oscarlino.

“Mesmas baixarias”

O vídeo também exibe um quadro em que Emanuel acusa Wilson Santos de cometer contra ele as "mesmas baixarias" que usou para atacar Alexandre Cesar em 2004 e Mauro Mendes e sua família em 2008.

“O candidato Wilson Santos passou a atacar Emanuel Pinheiro desonestamente para atingir sua imagem e honra. Wilson se elegeu em 2004, destruindo a honra de Alexandre Cesar. E se reelegeu em 2008, atacando de forma covarde Mauro Mendes e sua família. Agora, Wilson repete as mesmas baixarias”, diz a nota lida pelo narrador.

O narrador finaliza dizendo que Emanuel irá se defender das “mentiras de Wilson” por meio de suas redes sociais.

“Em respeito a você, eleitor, todas as mentiras serão respondidas nas redes sociais e no site de Emanuel. As mentiras de Wilson serão desmascaradas uma a uma. Nesta eleição, com o seu voto, o jogo sujo de Wilson não vencerá. A verdade vai vencer a mentira”.