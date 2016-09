AIRTON MARQUES

DA REDAÇÃO

Com a mudança na Lei Eleitoral, em que empresas não podem mais realizar doações, os candidatos mais ricos se tornaram os principais doadores em Mato Grosso.

Agora, cabe aos partidos e a pessoas físicas o financiamento de campanha. Um eleitor comum pode doar até 10% de sua renda, mas candidatos estão submetidos a outra regra, o que eleva sua importância no papel de financiadores: podem gastar até 50% de todo o patrimônio na própria campanha.

Segundo um levantamento do MidiaNews, com base em dados entregues pelas campanhas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no Estado, o candidato a prefeito de Lucas do Rio Verde, Flori Binotti (PSD), é o campeão de “autodoações” nestas eleições.

Ele já investiu R$ 1.262.300 na campanha – 3,7% de seu patrimônio declarado, de R$ 33.945.525,16.

No total, o candidato arrecadou R$ 1.283.300. O maior gasto é com a produção de programas de Rádio e TV: R$ 430 mil.

Além disso, ele repassou R$ 81 mil a outros candidatos e partidos da coligação.

Divulgação

A candidata em Várzea Grande, Lucimar Campos (DEM), é a segundo no ranking dos que mais doaram para a própria campanha.

Com os bens avaliados em R$ 43.680.956,85, a candidata à reeleição tirou do bolso próprio R$ 830 mil.

Até agora, a campanha de Lucimar já arrecadou R$ 837 mil. De acordo com os dados do TSE, ela declarou já ter gastado R$ 687.787,98, principalmente com publicidade por adesivos – R$ 185.213,00.

Em seguida aparece Dalton Martini (PP), candidato a prefeito em Sinop (500 Km ao norte de Cuiabá), que doou todos os R$ 700 mil arrecadados em sua campanha até o momento.

O produtor agropecuário declarou bens estimados em R$ 23.659.368,18 e, até o momento, declarou gastos no montante de R$ 449.505,15.

Em Lucas do Rio Verde, o candidato à reeleição, Otaviano Pivetta (PSB), é o quarto entre os que mais doaram para a própria campanha: R$ 643.500.

Com bens declarados avaliados em R$ R$ 359.599.707,64, o prefeito já arrecadou o total de R$ 884 mil. Sendo que, R$ 232.288,95 já foram gastos, principalmente com a produção dos seus programas de Rádio e TV (R$ 70 mil).

Prefeito e candidato a reeleição em Sorriso (420 Km ao norte de Cuiabá), Dilceu Rossato (PSB), foi o único doador de sua campanha até o momento. Com patrimônio avaliado em R$ 91.276.394,60, ele destinou R$ 300 mil.

Desse total, R$ 176.900,70 já foram gastos para o pagamento de despesas, que foram destinadas, principalmente, para arcar com atividades de militâncias e mobilização de rua.

Confira o ranking dos 20 candidatos que arcaram campanha com o próprio bolso: