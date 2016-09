GLÁUCIO NOGUEIRA

A GAZETA

Três candidatos para duas vagas ao segundo turno. É este o panorama apontado pelo Instituto Gazeta Dados em nova rodada de pesquisa das intenções de voto a uma semana das eleições municipais de Cuiabá.

Considerando os votos válidos, ou seja, sem brancos, nulos e eleitores indecisos, Emanuel Pinheiro (PMDB), Procurador Mauro (PSOL) e Wilson Santos (PSDB) estão, atualmente, em tríplice empate técnico, considerando a margem de erro de 4%, para mais ou para menos.

O peemedebista conta com 33,75% das intenções de voto, enquanto o socialista foi lembrado por 31,25% dos entrevistados.

Já o tucano aparece numericamente em terceiro, com 27,5% das menções. Bem atrás aparecem Julier Sebastião (PDT), com 3,75%, Serys Slhessarenko (PRB), que atinge 2,5% e Renato Santtana (Rede), com 1,25% das intenções de voto.

Estimulada

Na modalidade estimulada, mas considerando indecisos, votos brancos e nulos, Wilson aparece com 22% e foi o que mais cresceu em relação ao levantamento anterior, 4%.

No entanto, ele ainda está atrás de Emanuel, que lidera numericamente com 27% e Mauro, que tem 25%. Julier é o quarto colocado com 3%, seguido por Serys, que tem 2% e Santtana, com os mesmos 1%. Brancos e nulos somam 7% e chega a 13% o índice de eleitores indecisos.

Espontânea

Já na modalidade espontânea, aquela em que os eleitores não são apresentados aos nomes dos candidatos aptos à disputa, o tríplice empate técnico entre os primeiros permanecem.

Neste cenário, Pinheiro tem 25%, Mauro 22% e Wilson 19%. Já Julier tem 3%, Serys 2% e Santtana é lembrado por 1% do eleitorado. Votos brancos e nulos estão em 7% e 21% dos eleitores não souberam responder.

Rejeição

O Gazeta Dados também foi às ruas para saber o índice de rejeição dos candidatos. Wilson é o primeiro neste quesito, com 46%. Já Serys, única mulher na disputa, é rejeitada por 11% dos eleitores, à frente de Emanuel, com 7%, Mauro que tem 6%, Santtana com 5% e Julier com 2%.

Não souberam e não responderam somaram 17%, enquanto aqueles que não rejeitam nenhum candidato atingiram 6%.

O levantamento ouviu 800 pessoas em Cuiabá, entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de 4%, para mais ou para menos, e o índice de confiança da pesquisa é de 95%, ou seja, se fossem realizadas 100 pesquisas em 95 delas os resultados estariam iguais a estes, dentro da margem de erro estipulada.

A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número MT-04743/2016.