O candidato a prefeito de Cuiabá, Renato Santtana (Rede) afirmou que a falta de mobilidade urbana é culpa do modelo da atual gestão municipal.

"As gestões passadas e o nosso atual prefeito não pensaram na hora de administrar nossa cidade. Não colocaram no papel uma capital para daqui a dez ou 15 anos. Eles procuraram fazer projetos para adquirirem resultado eleitoral - o que chamo de 'projeto marketeiro'. Precisamos planejar Cuiabá para o futuro e não apenas para os próximos quatro anos após as eleições", disse.

Renato lembrou de quando visitou o conjunto habitacional Nico Baracat que abrigará cerca de 1.200 famílias na região do Bairro Osmar Cabral. Ele disse que o conjunto foi construído com recursos dos governo ederal, estadual e municipal e futuramente enfrentará problemas de mobilidade urbana porque não foi devidamente planejado.

"É um dos exemplos em Cuiabá. Teremos que investir em mais ônibus para atender aquela comunidade, construir unidades de saúde e escolar para as nossas crianças e jovens. Sabemos que o investimento será muito grande para fornecer mais cidadania para as famílias, mas temos que trabalhar com a realidade nos cofres públicos que não são boas", disse.

"Esses problemas não serão resolvidos em quatro anos. Por isso digo, é preciso reduzir o tamanho da cidade, se não aumenta demais o custo-cidade. E pensar em uma capital para daqui há 15 anos, para uma nova futura geração", completou.

Renato ressaltou ainda nos problemas que a capital enfrenta além da falta de mobilidade urbana. Ele destaca que apenas 22% do esgoto é coletado e tratado, falta água em diversos bairros e comentou também da precariedade do transporte coletivo.

"Os ônibus são visto como péssimos por usuários. E o maior problema está na tarifa, sendo uma das mais caras do país. A população cansou de ver os políticos fazendo promessas de melhorias e nada acontecer. Os impostos são pagos corretamente pela população, mas a onde que está sendo aplicado esse retorno?", questiona.

"Nossa candidatura veio para mudar essa realidade. A Rede não promete nenhuma obra nova, nossa missão será de concluir aquilo que não foi entregue. Nossa campanha é responsável e trabalha com o orçamento cabível para atender e mostrar melhorias nos serviços básicos de direito do cidadão".