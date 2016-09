DO UOL



Sambando com sandálias de salto e o corpo nu colorido com tintas metalizadas, Luciana Genro (PSOL), candidata à Prefeitura de Porto Alegre, surge no vídeo em montagem: sua cabeça sobre o corpo da Globeleza, musa do Carnaval da Rede Globo.

A brincadeira, feita por um apoiador, encerra um vídeo divulgado no Facebook com os melhores momentos dos debates da campanha presidencial de 2014. O vídeo era chamariz para a transmissão de outro debate, da disputa municipal.

"Tava com saudade da Diva Cacheada nos debates?! Luciana Genro estará de volta hoje", dizia a chamada.

Luciana ficou em quarto lugar em 2014 e a popularidade alcançada ali colaborou para que figurasse na primeira posição para a prefeitura da capital gaúcha, na pesquisa Ibope de agosto, com 23% da intenção de votos. Na última pesquisa, caiu para o terceiro lugar, com 17%.

A candidata busca na internet o espaço que não tem na propaganda eleitoral gratuita, na qual aparece por apenas 12 segundos. O tempo escasso na TV equivale a apenas 2% do total destinado à propaganda política.

Por isso, ações criativas como a do vídeo sambando e a de promoção de bordões que viraram memes, como "linha auxiliar do PT uma ova" e "não levante seu dedo para mim", ditos a Aécio Neves (PSDB) em 2014, fazem parte da estratégia.

Além disso, Luciana tem apoio de diversas personalidades conhecidas do seu público cativo. Entre os famosos que apoiam sua campanha estão a atleta olímpica Joanna Maranhão, o jornalista norte-americano ganhador do Pulitzer Glenn Greenwald, o ator Gregório Duvivier, a cartunista Laerte Coutinho e o filósofo Vladimir Safatle, estes últimos colunistas da Folha.

"É super importante, em tempos como este, estarmos votando em mulheres que lutam por causas nobres", diz Joanna em um vídeo gravado para Luciana.

"Não estou acostumado a falar bem de políticos, mas a Luciana é uma grande exceção", disse Greenwald durante o lançamento da campanha dela, no final de julho.

"[A Luciana é] alguém sensível aos problemas da população: os negros, os índios, a população LGBT principalmente, com quem ela é muito afinada. Ela tem ideias de gestão que também são muito corretas", comenta Laerte em um vídeo que termina com um abraço entre os dois.

"Tô muito feliz que Porto Alegre vai ter uma prefeita à altura dessa cidade linda", diz Gregório em uma gravação ao lado de Luciana.

Entre os políticos, os apoios recebidos são dos também candidatos Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, e Luiza Erundina, de São Paulo, além de Guilherme Boulos, do MTST, e Heloísa Helena, da Rede, que participou, na tarde da última quinta-feira (22), de uma caminhada pelo Centro Histórico da capital.

Na cidade, a Rede decidiu apoiar o candidato da situação, o atual vice-prefeito, Sebastião Melo (PMDB). Marina Silva chegou a fazer uma caminhada pela capital gaúcha ao lado de Melo.

Sobre Heloísa, Luciana disse que parte da Rede municipal não ficou satisfeita com o apoio ao PMDB, que "representa tudo o que tem mais velho na política, no sentido de ruim e ultrapassado".

"Sem ela não haveria PSOL. Ela foi fundamental no processo de construção do partido", disse Luciana sobre Heloísa. As duas foram expulsas do PT em 2003 quando Luciana era deputada federal gaúcha e Heloísa, senadora por Alagoas.

"Esses dias são difíceis porque Luciana tem bem pouquinho tempo de televisão. Do outro lado tem uma avalanche", disse Heloísa em seu discurso.

Durante a caminhada, apoiadores cantavam "Luciana Genro no segundo turno, ela está crescendo, ela está com tudo", contradizendo a trajetória descendente da candidata nas pesquisas.

