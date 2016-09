DA REDAÇÃO



O candidato a prefeito por Várzea Grande, Alan da Top Gás (PV), assinou um termo de compromisso com a Câmara de Dirigentes e Lojistas (CDL) para retomar o crescimento Social, Econômico e Estrutural da cidade.

Além da CDL, o termo foi firmado também com a Associação Comercial e Empresarial de Várzea Grande (ACIVAG).

Uma das principais propostas de trabalho de Alan é a geração de emprego e renda. Para o candidato a prefeito isso é possível através de otimização de recursos.

"Precisamos de mais visão empresarial a longo prazo, de termos um horizonte de crescimento estável e continuo, nossa meta de governo e gerar 12 mil empregos diretos e ate 36 mil indiretos nos primeiros anos de gestão, temos planejamentos, com o Distrito Industrial de Várzea Grande", ressaltou.

Alan assumiu junto às entidades o compromisso de criar a Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico, revisão do Plano Diretor Municipal, criação de um Distrito Industrial, equiparar o ISSQN com o de Cuiabá, para 3%, regulamentar o comércio de ambulantes, agilidade na emissão de alvarás e guias, estruturação da Guarda Municipal, criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comercio e Turismo, além de estruturar a Mobilidade Urbana.

"Precisamos aquecer a economia local, com mais incentivos de desenvolvimento, melhores oportunidades. Otimizando os recursos públicos, direcionando melhor os processos internos de gestão, buscando convênios com parcerias privadas e órgãos públicos. É preciso ter muita habilidade gerencial e controle interno de custos e gastos, assim conseguimos impactar mais com menos, sem perder a qualidade e dinamismo", afirmou Alan.

O termo de compromisso foi firmado entre o candidato a prefeito Alan da Top Gás, o presidente da CDL, David Willian C. Pinto e o presidente da ACIVAG, Adauton Cesar de Almeida.