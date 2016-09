DOUGLAS TRIELLI

O juiz Paulo de Toledo Ribeiro, da 1ª Zona Eleitoral de Cuiabá, negou a suspensão do programa eleitoral do candidato a prefeito Wilson Santos (PSDB), que liga seu adversário Emanuel Pinheiro (PMDB) a um suposto esquema de corrupção que teria ocorrido no MT Saúde durante a gestão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

No programa, exibido no último sábado (24), foi citado que, em junho de 2013, Emanuel foi relator da CPI do MT Saúde na Assembleia Legislativa e, apesar de ter verificado irregularidades e indícios de desvio de dinheiro do órgão que cuida do plano de saúde dos servidores estaduais, não indiciou o ex-presidente do MT-Saúde, Yuri Bastos Jorge, e nenhum secretário de Silval. (Veja AQUI)

Na ação contra o programa, os advogados de Emanuel afirmaram que o tucano estaria se valendo de “expediente irregular” para induzir no eleitor que Emanuel teria “acobertado” eventuais atos ilegais.

“Os Representados estariam se valendo de expediente irregular, consistente em induzir na mente do eleitor que o candidato da Representante teria acobertado eventuais atos ilegais, tendo sido o responsável por ter quebrado o plano de saúde dos servidores públicos do MT Saúde. Além disso, vinculam o candidato à palavra marmelada”, disseram.

Penso que todo aquele que se dispõe a disputar um cargo público, pode ter, a meu ver, o seu passado vasculhado pelos adversários

Em razão das irregularidades apontadas, a defesa de Emanuel pediu a perda do direito à veiculação de propaganda no horário eleitoral, a suspensão da veiculação do programa em questão, o direito de resposta, e notificação do Youtube (Google), para excluir o material.

“Crítica descortês”

Em sua decisão, o juiz Paulo de Toledo Ribeiro classificou como “crítica descortês” os trechos do programa de Wilson em que cita que Emanuel “não viu problema e nem puniu os responsáveis pela quebradeira do MT Saúde” e o trecho em que diz que o peemedebista ficou “cego, surdo e mudo diante dos crimes praticados no MT Saúde”.

Entretanto, para Toledo, aquele que se submete a uma campanha eleitoral está sujeito às críticas “ásperas” e “generalizadas”, mesmo que estas sejam “injustas”.

“Durante a propaganda no horário gratuito, admite-se a veiculação de críticas, desde que não ultrapassem os limites do questionamento político e do natural jogo de ideias e descambe para o insulto pessoal ou para degradação e ridicularizarão do candidato”, disse.

“Penso que todo aquele que se dispõe a disputar um cargo público, pode ter, a meu ver, o seu passado vasculhado pelos adversários. Não vejo na reclamação, fatos que depõem contra a honestidade ou que atinja o caráter do representante. Assim sendo, indefiro por ora a medida pleiteada”, completou.

