Imagem usada no programa de Wilson Santos: ataque contra Emanuel Pinheiro

DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

A juíza Maria Rosi de Meira Borba, da 54ª Zona Eleitoral de Cuiabá, concedeu direito de resposta ao candidato a prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) no programa eleitoral noturno de seu adversário Wilson Santos (PSDB).

Este é o primeiro direito de resposta acatado na eleição deste ano na Capital. A ação foi protocolada pela coligação do peemedebista.

A juíza entendeu ser ofensivo o programa do último dia 20 de setembro, em que Wilson associou a campanha de seu adversário a episódios de corrupção do PMDB pelo País e em Mato Grosso.

Segundo Maria Rosi, o tucano ultrapassou a “tênue linha” entre a crítica descortês e a injúria eleitoral nos trechos em que diz que “os inimigos da ética e da decência não desistem. Eles estão tentando voltar ao poder para continuar se apropriando do patrimônio que é do povo. Por isso, lançaram candidatos em Cuiabá. Mas o nosso povo é sábio e não vai permitir que os corruptos continuem fazendo suas vítimas”.

Outro trecho considerado injúria eleitoral foram depoimentos de eleitores inseridos no programa.

“Realmente não se pode negar que o candidato Emanuel Pinheiro pertence ao PMDB e que em tal partido há pessoas investigadas e processadas judicialmente. No entanto, as afirmações [...] extrapolaram os debates políticos e atingiram a dignidade do candidato da Representante”, disse a juíza.

Ao todo, Emanuel terá 1 minuto como direito de resposta. O programa do tucano tem duração de 3 minutos e 12 segundos.

“Recomendo que a Coligação representante deverá utilizar o tempo, ora deferido, para defender a honra atacada, seja esclarecendo os fatos, seja enaltecendo e mostrando as qualidades morais de seu candidato, sem desvirtuar para os ataques pessoais”, afirmou.

Outro pedido era a perda de tempo em dobro ao utilizado para atacar Emanuel. Entretanto, a juíza negou por entender que as matérias levadas ao ar por Wilson se referem a entrevistas, sem a utilização de montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais, que são vetados na legislação eleitoral.

