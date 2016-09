O prefeito Otaviano Pivetta, que tenta a reeleição em Lucas do Rio Verde

JANAIARA SOARES

A GAZETA

O Instituto Gazeta Dados aponta empate entre os dois candidatos a prefeito em Lucas do Rio Verde. Considerando os votos válidos, ou seja, sem brancos, nulos e eleitores indecisos, Otaviano Pivetta (PSB) e Luiz Binotti (PSD) foram citados por 50% dos entrevistados cada um.

A pesquisa quantitativa percorreu 28 bairros do município e entrevistou 400 pessoas. Nesta modalidade, Pivetta aparece com 37% e Binotti também com 37%.

Votos brancos e nulos somam 4% e 22% dos eleitores estão indecisos.

Gazeta Dados também avaliou a rejeição dos candidatos.

Pivetta, que concorre à reeleição, tem 21% de rejeição e Binotti 24%. 5% não rejeitam nenhum dos candidatos. Não souberam e não responderam somaram 50%.

Os entrevistados foram ouvidos entre os dias 22 e 24 de setembro.

A margem de erro é de 3%, para mais ou para menos, e o índice de confiança da pesquisa é de 95%, ou seja, se fossem realizadas 100 pesquisas em 95 delas os resultados estariam iguais a estes, dentro da margem de erro estipulada. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número MT-09342/2016.

A pesquisa Gazeta Dados também perguntou aos entrevistados em que candidato a vereador votariam. Lembrando que este levantamento não tem valor científico e mostra apenas que nome está mais presente na lembrança popular.