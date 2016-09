DOUGLAS TRIELLI

Com uma superprodução, e o auditório do Hotel Fazenda Mato Grosso praticamente lotado, o candidato a prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), fez, na noite desta terça-feira (27), seu último grande ato antes das eleições.

O peemedebista conseguiu juntar ao menos duas mil pessoas no principal salão de eventos do Hotel. A maioria foi levada por candidatos a vereador pela coligação do candidato. Ao menos 60 pessoas balançavam bandeiras com o nome de Emanuel e dos candidatos do grupo.

O evento, entretanto, não contou com a presença dos principais nomes da bancada de deputados federais de partidos da coligação, como Carlos Bezerra (PMDB), Valtenir Pereira (PMDB) e Ezequiel Fonseca (PP). Um dos discursos do candidato é sua força e grande respaldo com os parlamentares mato-grossenses que estão em Brasília.

A grande novidade foi a presença do senador Cidinho Santos (PR), que afirmou em seu discurso que o ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP), garantiu a ele que se Emanuel estiver no segundo turno, subirá em seu palanque e gravará para seu programa eleitoral.

Já o senador Wellington Fagundes (PR) apareceu somente depois de encerrado o evento. Alegou que sua agenda estava “apertada”.

Emanuel subiu ao palco após quase uma hora de discursos dos candidatos a vereador pela sua coligação.

No palco estavam pessoas como o ex-senador Osvaldo Sobrinho (PTB), que faz parte do núcleo da campanha, os deputados Janaina Riva (PMDB) e Sebastião Rezende (PSC), o vereador e presidente da Câmara Municipal, Haroldo Kuzai (SD), além de candidatos a vereador como Compadre Banga (PRP), MC Dentinho (PTdoB) e o servidor público Edmundo Leite (PTC).

Nunca vi gente tão baixa e da pior espécie como estou vendo do outro lado. E é isso que vai fazer o Emanuel virar prefeito, porque Cuiabá não suporta mais baixaria

Janaina foi uma das primeiras a discursar. Afirmou que da forma como a campanha caminha, o peemedebista tem chances reais de vitória em primeiro turno.

Sem citar o nome do adversário de Emanuel, o também candidato Wilson Santos (PSDB), a deputada falou sobre “baixarias” do outro grupo.

“A família do Emanuel tem sido muito forte ao enfrentar essas baixarias do lado de lá. Nunca vi gente tão baixa e da pior espécie como estou vendo do outro lado. E é isso que vai fazer o Emanuel virar prefeito, porque Cuiabá não suporta mais baixaria, não suporta gente cara de pau que mete a mão no dinheiro público e depois vem querer ofender uma pessoa honesta como você”, disse Janaina.

Osvaldo Sobrinho também fez um efusivo discurso, pedindo que Emanuel faça uma gestão, caso eleito, voltada a “levantar valores” e não somente “pontes de concreto”.

“As pedras que te jogam hoje, você vai pegar para construir uma nova Capital, rumo aos 300 anos da nossa cidade. O Emanuel e o [candidato a vice] Niuan têm compromisso com o amanhã, eles não são políticos carreiristas, que querem vencer essas eleições na calúnia”, disse Osvaldo Sobrinho, que é pai de Niuan.

“Sem baixaria”

Emanuel foi o último a falar e começou pedindo um grito de guerra dos eleitores com as palavras “não à baixaria”.

“Os incompetentes por falta de proposta, incompetentes por falta de um passado limpo, começam a nos atacar, começam a nos atingir de forma covarde, achando que vão levar a consciência do povo cuiabano. Não tenho a máquina estadual, não temos a máquina municipal, mas temos a população cuiabana do nosso lado”, afirmou.

“Me batem de forma covarde porque estamos em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto. Mas quanto mais batem, mas crescemos, porque tenho um passado limpo, íntegro”, disse.

O candidato ainda afirmou que se eleito irá lutar por oportunidade para os mais jovens, melhorar as condições da saúde municipal e estar “ao lado” do servidor público da Prefeitura.

Disse ainda que o seu gabinete, no sétimo andar do Palácio Alencastro, ficará aberto à população.

“Faltam apenas alguns dias para as eleições, não vamos nos dispersar. Chegamos até aqui em primeiro lugar nas intenções de votos de todas as pesquisas. Precisamos mais do que nunca de vocês para levar nossa mensagem, nossas propostas. O futuro de Cuiabá depende de nós”, afirmou.

Ele encerrou pedindo uma foto geral para, segundo ele, mostrar a “força do 15 aos adversários”.

Ao final, o peemedebista foi cercado pelos presentes no evento e tirou diversas “selfies”. Ele chegou a ser levantado nos ombros por apoiadores que gritavam o seu nome.

