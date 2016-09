AIRTON MARQUES

DA REDAÇÃO

O candidato a prefeito de Cuiabá, Wilson Santos (PSDB), voltou a utilizar seu programa eleitoral para ligar a imagem do adversário Emanuel Pinheiro (PMDB) ao grupo do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), preso há mais de um ano no Centro de Custódia da Capital.

A acusação ocorreu no mesmo dia em que o tucano perdeu um minuto de seu programa, por conta de um direito de resposta concedido pela Justiça Eleitoral a Emanuel, justamente por um programa eleitoral em que Wilson ligou o peemedebista ao grupo político acusado de corrupção no Estado.

O programa de Wilson trouxe a imagem de um homem com máscaras. A primeira que aparece é a de Emanuel. No decorrer do vídeo, e da fala de um locutor, o homem retirava máscara por máscara, mostrando os rostos de Silval, José Riva, Eder Moraes, até voltar a fotografia do rosto do peemedebista.

“Tem candidato por aí que diz que quer ser prefeito, pois tem novas ideias pra Cuiabá e que é ficha limpa. Mas por que, então, esconde o rosto de quem realmente está por trás de sua Candidatura?”, questionou o locutor.

“O grupo político mais corrupto do Estado e do País não pode cuidar de Cuiabá. Cuidado, cidadão, as máscaras estão caindo”, afirmou.

Direito de resposta

A juíza Maria Rosi de Meira Borba, da 54ª Zona Eleitoral de Cuiabá, foi quem concedeu o direito de resposta a Emanuel.

A juíza entendeu ser ofensivo o programa do último dia 20 de setembro, em que Wilson associou a campanha de seu adversário a episódios de corrupção do PMDB pelo País e em Mato Grosso.

Segundo Maria Rosi, o tucano ultrapassou a “tênue linha” entre a crítica descortês e a injúria eleitoral nos trechos em que diz que “os inimigos da ética e da decência não desistem. Eles estão tentando voltar ao poder para continuar se apropriando do patrimônio que é do povo. Por isso, lançaram candidatos em Cuiabá. Mas o nosso povo é sábio e não vai permitir que os corruptos continuem fazendo suas vítimas”.

Outro trecho considerado injúria eleitoral foram depoimentos inseridos no programa.

“Realmente não se pode negar que o candidato Emanuel Pinheiro pertence ao PMDB e que em tal partido há pessoas investigadas e processadas judicialmente. No entanto, as afirmações [...] extrapolaram os debates políticos e atingiram a dignidade do candidato da Representante”, disse a juíza.

Ao todo, Emanuel teve 1 minuto como direito de resposta. O programa do tucano tem duração de 3 minutos e 12 segundos.

Durante o direito de resposta, Emanuel afirmou que o tucano diz inverdades a seu respeito.

Pinheiro deixou claro que é “ficha limpa e nunca frequentou as páginas policiais dos jornais”.

“Depois de ter assumido a liderança em todas as pesquisas, passei a ser atacado de forma inaceitável por meus adversários. Tentam me vincular a pessoas que não tem a mínima possibilidade de serem ouvidas nas decisões que vou tomar, se tiver a honra de ser eleito prefeito de Cuiabá”, destacou.

Pinheiro ainda reafirmou que nos seus 28 anos de vida pública sempre foi independente.

“O meu compromisso com Cuiabá é governar com os melhores em cada área. Disse e repito: ninguém coloca cabresto em mim. A verdade prevalecerá. Vou continuar fazendo uma campanha limpa, apresentando as novas ideias pra Cuiabá avançar”, ressaltou.

Veja o programa de Wilson Santos (PSDB) veículado na noite desta terça-feira (27):

