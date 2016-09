DA REDAÇÃO



O candidato à Prefeitura de Cuiabá, Renato Santtana (Rede), esteve, na noite da última segunda-feira (26), em um encontro com os candidatos realizado pelo Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT).

O encontro teve o objetivo de ouvir as principais propostas na área da Saúde, que em todo o Estado tem sido alvo de muitas críticas, sendo considerada 'esquecida' por órgãos responsáveis.



Renato afirmou que entende as dificuldades enfrentadas nos hospitais públicos devido as grandes lotações, situações precárias de trabalho oferecidas aos profissionais e orçamento reduzido.



"O Pronto-Socorro é um verdadeiro caso de calamidade pública. Falta recursos, medicamentos e os leitos estão superlotados. Não podemos deixar que o cidadão, que paga seus impostos, seja atendido em condições de precariedade", disse.



Na última semana, o candidato foi procurado pelo Sindicato dos Médicos de Mato Grosso (Sindmed-MT) para receber um termo de compromisso com intuito de melhorar a saúde em Cuiabá.



Renato pontuou que foram colocadas algumas propostas que os profissionais veem como necessárias para um bom funcionamento do setor. Entre elas estão, ampliar a lista de medicamentos distribuídos nas unidades, retornar aplicação de vacinas em todos os polos, atenção nas alas de urgências/emergências e reposição salarial da categoria.



"Compreendo a preocupação do sindicato e me responsabilizo em dar a devida atenção em todos os pontos citados. É preciso avançar para uma saúde de qualidade, mudar o modelo da atual gestão e pensar a capital para o futuro", declarou.



O candidato ainda ressaltou o modelo de sua gestão que pretende implementar, caso eleito. Renato disse que o objetivo da campanha é de ensinar uma cultura para a prática da saúde preventiva a população, dentro os órgãos públicos e para as salas de aulas, de crianças e jovens.



"A Saúde preventiva vem sendo um desafio constante para médicos e órgãos governamentais. É econômico e prático de se trabalhar, basta querer fazer. Não podemos resolver todos os problemas durante quatro anos, mas podemos começar desde agora, para que uma futura geração possa dar continuidade nos trabalhos", afirmou.



Para ele, fazer saúde está ligada diretamente na mobilidade urbana, através do transporte coletivo de qualidade, preservando o meio ambiente e solucionando problemas de saneamento básico.



"O principal problema da falta de políticas públicas é o modelo da atual gestão. Não basta prometer entregar o novo PS em 2017 e que tudo estará resolvido, pelo contrário, é caro. Precisamos não só entregar, mas trabalhar dentro do orçamento que é reduzido. Precisamos avançar Cuiabá, utilizar das ferramentas tecnológicas que estão a nosso favor e trazer uma nova forma de se fazer política", pontuou.