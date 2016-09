DA REDAÇÃO



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão máximo da Justiça Eleitoral brasileira, é a segunda instituição pública do país a produzir conteúdo para o Twitter Moments, uma seção do microblog Twitter que reúne e exibe os principais acontecimentos do mundo em tuítes (postagens).

A ferramenta auxilia os usuários do Twitter a terem acesso a tuítes sobre os assuntos mais relevantes do dia.

O Twitter Moments é atualizado conforme novas histórias surgem sobre o mesmo tema. Tem curadoria totalmente manual, sendo as postagens selecionadas por uma equipe de jornalistas.

Além dos assuntos mais relevantes compartilhados e comentados no mundo, é possível encontrar conteúdos em tópicos específicos, como notícias, entretenimento, esportes e diversão.

Na versão brasileira do Twitter Moments, já há uma seção específica sobre as Eleições 2016. O TSE estreou no Moments com o tema #VotoConsciente, relativo ao “tuitaço” que será promovido nesta quinta-feira (29).

Outros temas de interesse do público, ligados à área de atuação do TSE, serão criados e postados nos próximos dias.

A página oficial do TSE no microblog é twitter.com/tsejusbr.