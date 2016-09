DOUGLAS TRIELLI

O senador Cidinho Santos (PR) anunciou que o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Blairo Maggi (PP), estará de forma “ativa” na campanha do candidato a prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), caso este esteja no segundo turno das eleições.

Durante evento do peemedebista no Hotel Fazenda Mato Grosso, na noite de terça-feira (27), o senador avisou que o ministro percorrerá as ruas da Capital e gravará para o programa eleitoral.

“O Blairo Maggi mandou falar que espera que o Emanuel ganhe no primeiro turno. Mas, se não ganhar, no segundo turno ele vai estar aqui para apoiar, andar por Cuiabá, pedir voto”, disse, durante discurso.

“Ele não esteve no primeiro turno, porque estava viajando por 25 dias pela Ásia e chegou esta semana. Mas no segundo turno, estaremos juntos, porque temos certeza que o Emanuel é o melhor para Cuiabá. Quem já passou por lá, e não realizou nada, não vai realizar agora”, afirmou, sem citar o nome do também candidato Wilson Santos (PSDB), que já foi prefeito da Capital.

O senador do PR ainda ressaltou que caso Emanuel seja eleito, terá o apoio da bancada de Mato Grosso em Brasília para trazer recursos para a Capital.

Um dos discursos do candidato é sua força e respaldo com os parlamentares mato-grossenses de modo a conseguir investimentos.

“Em Brasília, o Emanuel terá meu apoio, apoio do Blairo, do Wellington Fagundes para trazer melhorias para Cuiabá. Com a ajuda das emendas parlamentares, é possível atrair novos investimentos”, disse.

“O Emanuel será um grande prefeito para Cuiabá. Não vamos entrar em conversa de adversário, em 'pilha' que estão querendo colocar de última hora”, completou.

