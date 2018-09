DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O candidato ao Governo Mauro Mendes (DEM) afirmou que, caso eleito, vai construir as condições necessárias para que o salário do servidor público volte a ser pago no dia 30 de cada mês.

Por conta da crise no caixa do Executivo, desde setembro de 2016 os servidores deixaram de receber o salário no último dia útil do mês trabalhado e passaram a receber no dia 10 do mês seguinte ao trabalhado.

“Digo, claramente, que vamos ter que trabalhar para que isso aconteça. Vamos trabalhar junto com o servidor para que isso aconteça. Isso é um grande objetivo”, afirmou em entrevista à TVCA, afiliada da Rede Globo.

Entretanto, de acordo com o candidato, o retorno à data original de pagamento não será de uma hora para outra.

Vamos trabalhar junto com o servidor para que isso aconteça. Isso é um grande objetivo

“É uma meta. Garanto. Mas essas condições terão que ser construídas. Não é uma varinha de condão. Eu não vou chegar lá, apertar um botão e, aí, começar a pagar no dia 30. É com trabalho e seriedade que se faz as coisas acontecerem”, disse.

Mendes ressaltou que durante os quatro anos da gestão na Prefeitura de Cuiabá, entre 2013 e 2016, efetuou o pagamento dos salários no último dia útil do mês.

Segundo ele, além dos salários será objetivo manter os fornecedores em dia.

“O meu compromisso está baseado no meu histórico. Sempre paguei em dia não só o servidor, mas os fornecedores da Prefeitura de Cuiabá. Diferente do que acontece hoje no Estado de Mato Grosso, que tem muita gente, a grande maioria, com cinco até oito meses de atraso com relação ao Governo”, afirmou.