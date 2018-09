CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

Com dificuldades para conseguir recursos para financiar suas campanhas, parte dos deputados estaduais que vão à reeleição está recorrendo a autofinanciamento para custear os gastos com o pleito eleitoral.

No domingo (9), encerrou o prazo estipulado pela Justiça Eleitoral para que os partidos e candidatos informem a primeira parcial de gastos.

Conforme o MidiaNews apurou no site do Tribunal Superior Eleitoral, o deputado Ondanir Bortolini, o NIninho (PSD), é o que mais investiu em sua própria campanha com uma autodoação de R$ 200 mil.

Ele recebeu ainda outros R$ 200 mil do deputado federal e candidato à reeleição, Valtenir Pereira (MDB), e R$ 150 mil do ex-ministro Neri Geller (PP), que tenta uma vaga à Câmara Federal.

O deputado Sebastião Rezende (PSC) não recebeu qualquer doação de campanha de terceiros e fez um autofinanciamento de R$ 150 mil.

Em terceiro lugar entre os que mais doaram valores para si próprio está o deputado Max Russi (PSB), que investiu R$ 135 mil em sua campanha.

Ele é seguido por Daltinho (Patriota), que doou R$ 100 mil para si; Pedro Satélite (PSD), que tirou R$ 89 mil do bolso; e Saturnino Masson (PSDB), que investiu pouco mais de R$ 76 mil na sua campanha.

O presidente da Assembleia, Eduardo Botelho (DEM), e o deputado Dilmar Dal Bosco (DEM) se autofinanciaram em R$ 50 mil cada um.

Botelho, no entanto, contabiliza ainda uma doação de R$ 250 mil via direção nacional do DEM.

Também realizaram autodoações os deputados Wagner Ramos (PSD), R$ 30 mil; Oscar Bezerra (PV), R$ 23,5 mil; Silvano Amaral (MDB), R$ 19,5 mil; Zeca Viana (PDT), R$ 4,9 mil e Allan Kardec (PDT), R$ 4,5 mil.

Doações de partidos

A deputada Janaina Riva (MDB) é que mais recebeu recursos de partido.

Além de R$ 350 mil via direção nacional do MDB, ela ainda recebeu uma doação de R$ 150 mil do PSD, partido ao qual ela já foi filiada.

Ajuda de colegas

O deputado Wilson Santos (PSDB) recebeu R$ 50 mil do ex-secretário de Estado de Educação, Marco Marrafon, que pleiteia uma vaga à Câmara Federal.

Romoaldo Júnior (MDB) recebeu R$ 100 mil do ex-ministro Neri Geller.

Veja os valores informados pelos candidatos à Justiça Eleitoral:

Daltinho (Patriota) – Recebeu: R$100.000,00 – Gastou: R$11.300,00

Dilmar Dal Bosco (DEM) – Recebeu: R$50.000,00 – Gastou: R$33.080,00

Eduardo Botelho (DEM) – Recebeu: R$300.000,00 – Gastou: R$104.720,00

Sebastião Rezende (PSC) – Recebeu: R$150.000,00 – Gastou: R$130.940,48

Gilmar Fabris (PSD) – não informou

Guilherme Maluf (PSDB) – não informou

Janaina Riva (MDB) – Recebeu: R$505.851,20 – Gastou: R$210.843,60

Mauro Savi (PSB) – não informou

Max Russi (PSB) – Recebeu: R$157.550,00 - Gastou: R$259.371,67

Nininho (PSD) – Recebeu: R$551.000,00 – Gastou: R$241.980,58

Oscar Bezerra (PV) – Recebeu: R$23.500,00 – Gastou: R$22.610,00

Pedro Satélite (PSD) – Recebeu: R$91.200,00 – Gastou: não informado

Prof Allan (PDT) – Recebeu: R$24.700,00 – Gastou: R$42.941,20

Romolado Junior (MDB) – Recebeu: R$ R$100.000,00 – Gastou: R$2.520,00

Saturnino Masson (PSDB) – Recebeu: R$81.350,00 – Gastou: R$125.094,63

Silvano Amaral (MDB) – Recebeu: R$39.880,00 – Gastou: R$27.200,00

Wagner Ramos (PSD) – Recebeu: R$30.000,00 – Gastou: R$14.370,00

Wilson Santos (PSDB) – Recebeu: R$87.762,00 – Gastou: R$62.716,00

Zeca Viana (PDT) – Recebeu: R$4.952,50 – Gastou: não informado