O candidato ao Governo, Wellington Fagundes (PR) teceu críticas a atual gestão do Estado e afirmou que a "irresponsabilidade" com o dinheiro público tem deixado um "rastro de frustração e de sentimentos desmotivadores".

"Partilho dessa mesma frustração, e é esse sentimento que me motivou a ser candidato. Sei que posso fazer mais como governador”, disse o candidato.

“Quantas obras, projetos e ações viabilizei nestes anos e que simplesmente não foram adiante devido à falta de interesse, gerência ou empenho do gestor estadual e municipal? Mais que um gerente, mais que um gestor, o novo governador tem que ter articulação política. O maior erro da atual gestão foi excluir as pessoas”, acrescentou.

Mais que um gerente, mais que um gestor, o novo governador tem que ter articulação política. O maior erro da atual gestão foi excluir as pessoas Uma das linhas de ação defendida pelo republicano é dar voz aos conselhos estaduais e regionais de saúde, educação e segurança, num sinal de que a sociedade organizada pode e deve colaborar e ser ouvida pelo Estado.

Fagundes, que foi deputado federal por seis mandatos e atualmente é senador da República, rebateu críticas de que ele não teria perfil executivo para o Governo.

“Por essa lógica, Lula não teria sido presidente, pois nunca exerceu mandato no Executivo antes de ganhar as eleições. E realizou dois mantados. Além disso, um político como Jair Bolsonaro, cuja experiência foi toda no parlamento, também não estaria apto a ser candidato à Presidência. Não creio que seja um argumento racional”.

Crítico do governo atual, Wellington lembra que os impactos negativos da inconclusão do VLT em Cuiabá e Várzea Grande não podem ser imputados apenas ao Estado.

“O prefeito de Cuiabá à época das obras também tem responsabilidade. O prefeito é a maior autoridade no município, pois tem a responsabilidade de emitir alvará, licenças. Ele permitiu que o Estado fosse rasgando a Capital de forma desordenada, deixando essa cicatriz. Todos devem assumir essa culpa sim, mas não assumem para não deixar o perfil do bom gestor”, observa o republicano.

A maior habilidade de um gestor público, afirma Wellington, é a capacidade de governar de forma eficiente, cumprindo a lei, e entregando os serviços públicos sob sua responsabilidade.

“Minha forma de fazer política é diferente. Quero todos que podem somar ao meu lado para podermos executar nosso projeto de desenvolvimento de Mato Grosso, buscando melhorar a vida de todos”.