DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O governador e candidato à reeleição Pedro Taques (PSDB) disse ser contra novos cortes nos duodécimos para os Poderes do Estado.

Em conversa com o MidiaNews, o tucano afirmou que o assunto, trazido por seus adversários na disputa ao Governo, já está superado.

“Essa discussão já está superada, sim. A PEC do Teto de Gastos disciplina o limite de gasto com o Poderes. Esse limite está condicionado a inflação, o reajuste não pode ser maior que a inflação”, explicou.

“E mais ainda: a proposta da LDO [Lei de Diretrizes Orçamentárias] deste ano congela o valor destinado aos Poderes. Não foi votado ainda, mas para 2019 o Governo pretende que o valor seja igual ao de 2018, sem reajuste de inflação”, afirmou.

A declaração vai ao encontro do que foi afirmado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho (DEM), sobre a discussão sobre os duodécimos pertencer ao passado.

Para os candidatos ao Governo do Estado Mauro Mendes (DEM) e Wellington Fagundes (PR), porém, ainda é preciso discutir os valores repassados aos poderes.

A PEC do Teto de Gastos disciplina o limite de gasto com o Poderes. Esse limite está condicionado a inflação, o reajuste não pode ser maior que a inflação

O ex-prefeito de Cuiabá disse considerar alto os R$ 500 milhões repassados anualmente para a Assembleia. Mais discreto, Fagundes afirmou que, caso eleito, irá dialogar com os Poderes a respeito do assunto.

Segundo Taques, os Poderes já contribuíram com a redução dos custos do Executivo.

“Num momento de dificuldade, todos precisam contribuir e nós agradecemos aos Poderes pela compreensão e ajuda que já deram ao Estado. Não é para o Governo de Mato Grosso, é para o Estado”, disse.

“Nós fizemos o dever de casa, economizamos R$ 1 bilhão no custeio. Também recuperamos dinheiro que havia sido desviado na corrupção, por meio do CIRA [Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos]. Além disso, buscamos dinheiro novo, mas com a crise econômica, as linhas de crédito aprovadas pelo Governo Federal diminuíram. Por isso é importante a união de todos, para que possamos atravessar esse momento”, completou.

Duodécimos

Conforme o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2019, o Legislativo deverá ter um orçamento de R$ 506 milhões. Para o Tribunal de Justiça estão previstos repasses que totalizam R$ 1,016 bilhão.

Já ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), foram reservados R$ 506 milhões.

Para o Ministério Público Estadual, está previsto o repasse de R$ 410 milhões. Outros R$ 126 milhões devem ser encaminhados à Defensoria Pública.

Leia mais sobre o assunto:

Botelho contraria Mendes e diz que é contra reduzir duodécimo da AL

“Se não receberam tudo e ficaram quietos, podem ganhar menos”

WF não fala em redução, mas diz que Poderes terão que contribuir