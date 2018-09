CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

Às vésperas do fim do prazo estipulado pela legislação eleitoral para apresentação da primeira parcial de gastos de campanha, o deputado federal Nilson Leitão (PSDB) é quem mais recebeu doações entre aqueles que disputam o Senado Federal.

Por ora o tucano arrecadou pouco mais de R$ 2,5 milhões. Deste montante, R$ 2 milhões foram doados pela direção nacional do PSDB.

Entre os doadores aparece o empresário Odilio Balbinotti Filho, do setor do agronegócio, que destinou R$ 250 mil para campanha de Nilson. Os também empresários Rubens Ometto Silveira Mello e Armando Martins de Oliveira (irmão do ex-governador Dante de Oliveira) doaram R$ 100 mil cada.

Conforme dados divulgados pelo candidato, até o momento foram contraídas R$ 342 mil em despesas, das quais R$ 325 mil estão pagas.

A ex-reitora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), professora Maria Lúcia (PCdoB), é a segunda candidata com maior volume de doações recebidas: R$ 1,630 milhão.

A direção nacional do partido é quem mais ajudou a candidata, com uma contribuição de R$ 1,6 milhão.

Maria Lúcia declarou pouco mais de R$ 356 mil em despesas contratadas.

O candidato Jaime Campos (DEM), que lidera as pesquisas de intenção de voto ao Senado, arrecadou R$ 1,2 milhão para campanha.

Desse montante, R$ 600 mil foram destinados pela direção nacional de seu partido. Jaime ainda fez uma autodoação de campanha no valor de R$ 623,3 mil.

O candidato democrata gastou pouco mais de R$ 1 milhão.

Adilton Sachetti (PRB) recebeu doações que somam R$ 850 mil, sendo R$ 800 mil por meio da executiva nacional do PRB. Ele delcarou R$ 1,4 mil em gastos.

A ex-juíza Selma Arruda (PSL) recebeu R$ 399 mil em doações. Um total de R$ 210 mil foi doado por seu primeiro suplente na chapa, Beto Possamai. Além disso, Selma investiu R$ 188 mil do próprio bolso.

O prazo final para o envio da primeira parcial é dia 13 de setembro.

A candidata ainda não informou as despesas de campanha.

Veja os valores declarados pelos candidatos:

Adilton Sachetti (PRB): Recebeu: R$ 850.000,00 – Gastou: R$ 1.450,08

Aladir (PPL): Recebeu R$ 500,00 – Gastou: não informado

Waldir Caldas (Novo): Recebeu: R$ 21.077,16 – Gastou: R$ 20.653,20

Carlos Fávaro (PSD): Recebeu: R$ 205.000,00 – Gastou: R$ 232.820,30

Gilberto Lopes (PSOL): Recebeu: R $3.000,00 – Gastou: não informado

Jayme Campos (DEM): Recebeu: R$ 1.237.048,16 – Gastou: R$1.035.866,82

Selma Arruda (PSL): Recebeu: R$ 399.775,00 – Gastou: não informado

Nilson Leitão (PSDB): Recebeu: R$ 2.583.030,00 – Gastou: R$ 342.580,40

Procurador Mauro (PSOL): Recebeu: R$23.000,00 – Gastou: R$ 21.800,00

Maria Lucia (PCdoB): Recebeu: R$1.630.255,00 –Gastou: R$ 356.821,90

Sebastião Carlos (REDE): Recebeu: R$ 50.000,00 – Gastou: não informado