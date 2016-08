JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (25), em Várzea Grande, após ter roubado uma casa em Cuiabá.

De acordo com informações do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), o roubo aconteceu por volta das 11 horas, no bairro Santa Amália.

Após o assalto, o criminoso fugiu com a motocicleta do proprietário da casa em direção à Cidade Industrial.

A Polícia Militar foi acionada e pediu suporte do Ciopaer, que conseguiu localizar o bandido enquanto ele ainda tentava fugir.

Em acompanhamento pelo helicóptero Águia, ele foi visto entrando numa casa, no Bairro Alameda, em Várzea Grande, onde permaneceu escondido.

Policiais do 10º batalhão da Polícia Militar foram avisados e, após realizar uma busca no local, encontraram o suspeito.

O criminoso foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes de Várzea Grande.

Ele já tem passagens criminais e usava tornozeleira eletrônica.

A motocicleta foi recuperada e entregue ao dono.