DA REDAÇÃO



Nesta quinta-feira (25), das 8h às 15h, é realizada a Operação Bairro Seguro no Jardim Glória II, em Várzea Grande.

A ação Integrada é coordenada pelo Delegado Bruno Barcellos da 3ª Delegacia de Polícia do município e conta com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MT) por meio das equipes da Escola Pública de Trânsito (EPT), Diretorias de Veículos e de Habilitação e da Coordenadoria de TI.

De acordo com o presidente do Detran, Arnon Osny, a ação tem o apoio da autarquia, pois aproxima o órgão da população. “Estamos trabalhando por um Detran Cidadão. Nosso objetivo é prestar um serviço com maior qualidade a cada dia. Ações como estas aproximam o cidadão dos nossos serviços”, diz.

A gerente de Ações Educativas, Rosane Pölzl, informa que durante o evento serão desenvolvidas atividades educativas com as crianças do bairro.

Além desse serviço, os adultos poderão emitir taxas e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), consultar a pontuação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), verificar multas e débitos de veículos e tirar dúvidas sobre os serviços prestados pela autarquia.

A Operação Bairro Seguro é uma ação que integra as forças de segurança pública e demais poderes com o objetivo de aumentar o diálogo com a sociedade civil, como estratégia de combate a criminalidade.