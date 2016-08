Servidores ligados à gestão de transporte dos órgãos diretos e indiretos do Poder Executivo Estadual participaram, nesta semana, de um treinamento sobre o novo sistema de abastecimento dos veículos oficiais, que já está sendo realizado pela empresa Ticket Serviços S/A.

Aproximadamente 100 servidores participaram da capacitação, que foi realizada no auditório da Secretaria de Estado de Gestão (Seges-MT). A empresa Ticket Serviços S/A foi a vencedora do Pregão Eletrônico 030/2015, concluído em fevereiro deste ano.

O gerente de Transportes da Seges, Gil Anderson Soares de Campos, explicou que tanto a operacionalidade quanto a funcionalidade do sistema utilizado pela empresa foram apresentadas pelo representante da Ticket Log, Mário Shenckel. “Os gestores aprenderam como cadastrar veículos, sobre a segurança do sistema, emitir relatório de gestão, verificar limitação de saldo e se houve alguma irregularidade no abastecimento”, disse.

De acordo com Gil Anderson, com o novo sistema os gestores de transporte terão acesso a mais informações para monitorar o consumo de combustível dos veículos oficiais de cada órgão. “Além do treinamento, nós da Gerência de Transportes da Secretaria Adjunta de Patrimônio e Serviços da Seges, estaremos sempre a disposição para sanar as dúvidas que surgirem”, completou.

Desde o dia 16 de agosto a operacionalização do controle e fornecimento de combustíveis para os veículos oficiais da frota do Governo de Mato Grosso passou a ser feita pela empresa Ticket Serviços S/A.

Até hoje já foram cadastrados postos de combustíveis de 101 municípios. Neste primeiro momento, o contrato com a empresa será feito diretamente com a Seges para suprir a necessidade de abastecimento de toda a frota do Estado. Este contrato terá validade até dezembro e, a partir de janeiro de 2017, cada órgão estadual fará o contrato diretamente com a empresa.