Uma das propostas do MT Stars é que a cada edição ele seja realizado em um local diferente. Nesta sexta-feira e sábado (26 e 27.08) o casarão cuiabano Cuyaverá sediará a segunda edição do programa, proporcionando aos participantes a aproximação entre o clássico e o inovador e a visão privilegiada para a Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, um dos marcos da fundação de Cuiabá construída no século 18.

Resultado do trabalho de incentivo ao fortalecimento do ecossistema de empreendedorismo e inovação realizado pelo Governo do Estado e seus parceiros locais Sebrae unidade em Mato Grosso e StartupMT, o MT Stars é um programa aberto que atende do empreendedor iniciante ao de nível avançado.

Na noite desta sexta-feira, a programação começa às 19h com a palestra de abertura “Investimento Coletivo”, ministrada por Ricardo Politi, cofundador do Broota Brasil, a primeira plataforma digital da América Latina de equity crowdfunding.

“Empreendedores que queiram dar um ‘norte’ ao buscar investimentos para o seu negócio não devem deixar de participar da segunda edição do MT Stars”, convida o palestrante.

No sábado, as atividades do programa começam às 08h e seguem até às 14h com a realização de mentorias gratuitas por um time de especialistas. As sessões são individuais e duram em média trinta minutos, oportunidade em que os mentores convidados transmitem sugestões, dicas e experiências em diversas áreas de negócios para os mentorados.

As diferentes áreas se dividem em empreendedorismo, estratégia, financeiro, marketing e vendas, negócios digitais, startups, marcas e patentes, entre outras.

Rede MT Stars

O MT Stars tem frequência bimestral, com edições já confirmadas para os meses de outubro e dezembro deste ano. Por ter um formato aberto, interessados em fazer parte do grupo de mentores e de voluntários podem se candidatar ao programa, que em Mato Grosso, além das startups, tem como foco o empreendedorismo e a inovação.

A seleção de mentores, bem como de voluntários, será realizada para as próximas edições do MT Stars. Saiba como participar da rede em www.mtstars.com.br

Serviço:



O quê: 2ª edição do programa MT Stars

Quando: 26.08 às 19h e 27.08 das 8h às 14h

Onde: Espaço Cuyaverá (Rua Pedro Celestino, 316 - Centro Norte, Cuiabá-MT. Próximo à Praça da Mandioca)

Informações: Comunicação GAE – (65) 99218-6055.